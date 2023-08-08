原住民相关信息如何翻译更有助于传播原住民文化

最近一项民调显示，原住民之声的支持率正在下降。独立议员安德鲁·吉对政治保守派持续开展反对原住民之声的负面宣传活动提出批评。





华人社区也有声音表示，原住民之声入宪讨论中出现的个别中文翻译和措辞不准确、不恰当。这可能会引起歧义甚至影响公投。





对此，华裔艺术家周小平表示对于原住民相关文化内容在其他语言中的用词予以尊重与包容。





与原住民群体建立联系多年，和原住民艺术家保持深度交流的周小平说如今媒体上First nations、First people、Indigenous、Aboriginal都在用。但是，原住民更希望用Aboriginal来描述自己。





在与原住民的文化交流活动中，原住民群体向其他非原住民讲述他们的故事时，更喜欢称自己为Aboriginal。





Zhou Xiaoping Credit: Provided by Zhou Xiaoping 同时，周小平也了解到对于First nations与First people原住民群体也没有异议，并表示可以接受。然而通常情况下，原住民群体并不太会愿意选择indigenous这个词描述自己。





这其中有着文化背景的差异性。周小平认为对一种文化的理解与学习有一个过程，并非一蹴而就的事情。





翻译内容也不能一步到位变得很准确。作为非原住民，不应该过分强调在某一个点上所谓的正确性，翻译所要参考的文化背景也在不断的变化发展。



例如关于原住民文化的英文词汇Dream time 与 Dream story 也是随着时间的变化应用频率有所改变，但是作为一个英文词汇并不能准确阐述原住民文化核心。





因此同样使用其他种类的语言想要达到完全对原住民文化描述准确性是不可能的。要允许英文与中文在翻译原住民相关文化与内容时有一些误差 。



了解一种文化时过分追求自己语言对其他文化内容的准确应对，本质上是一种错误的 ，尊重才是最重要的 。 周小平

周小平认为对于原住民文化以及相关内容在翻译为其他语言传播时，尽可能求得一个大范围通用的准确性，而非过分强调某一单一词汇或内容的正确性。这是对原住民人的尊重以及对原住民文化的尊重。





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