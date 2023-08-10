【SBS新闻快报】联盟党放弃否决60天处方药政策 称盼政府与药房重新协商

要点： 联盟党放弃否决60天处方药政策，称希望政府与药房重新协商；

南澳核废料堆建设计划取消；

马来西亚暂停进口澳大利亚活牛；

拜登签署行政令禁止美国投资中国敏感技术领域。

联盟党放弃否决60天处方药政策 称希望政府与药房重新协商

经过激烈的讨论与投票，联盟党撤销了要求推迟施行联邦政府60天处方药新政的动议，称将给工党政府更多时间与社区药房重新进行谈判协商。





此前，联邦政府在预算案中提出，计划从今年9月1日开始允许患者凭借一张处方购买两个月剂量的药物，即患者可以以单次处方的费用获得两倍的药物。





这些变化将适用于药品福利计划（PBS）中列出的 300 多种常见药物，并将在 12 个月内分三个阶段实施。





据政府称，这意味着大约六百万澳人药品花费将减少，且无需频繁来往于医生和药房之间，节省了时间和成本。





联盟党对这一新政表示反对，并在议会提出动议要求延迟推行这一新政，但绿党和其他一些独立议员投票反对了联盟党的动议。





影子卫生部长安妮·拉斯顿（Anne Ruston）随后表示，联盟党将反对动议推迟至下次议会会议周，希望工党政府利用这段时间与药剂行业重新谈判协商。





影子财政部长简·休姆（Jane Hume）表示，联盟党支持药物降价，但希望保护社区药房免受任何不利影响。





“我们支持60天处方药政策作为一项生活成本纾困措施，我们支持药物降价，但问题是这项政策实际上可能适得其反，使一些澳大利亚最脆弱的人承担更多的费用。我们希望看到政策得到正确执行，因此我们希望在60天处方药政策实施之前，达成新的社区药房协议。我们要确保药剂行业的意见得到听取。”



LISTEN TO 【SBS新闻快报】九月起持续性疾病者将可以单次处方费用获得两倍药物 SBS Chinese 07/08/2023 04:54 Play

尽管联盟党称要在参议院否决该议案，但联邦政府表示仍将致力于实施这一药物降价新政。





联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）表示，这一新政不会让社区药房倒闭，并将缓解民众的生活成本压力。



南澳核废料堆建设计划取消

在法院判决阻止其建设后，联邦政府取消了在南澳建造核废料堆的计划。





该核废料储存设施被前联盟党政府于 2021 年指定在艾尔半岛金巴镇附近的纳潘迪（Napandee）建造。





这一决定受到了原住民部落Barngarla的质疑，他们表示该决定是在没有征求他们意见的情况下做出的。





法院于7月份裁定，不能兴建该设施。





资源部长马德琳·金在联邦议会上表示，政府将寻找一个新的核废料储存地点。





[[“我对此事进程给金巴镇社区、资源部辖下澳大利亚放射性废物机构的工作人员以及涉及纳潘迪项目的所有工作人员造成的不确定性深感抱歉。我也承认这给Barngarla部落的人民带来了深切的困扰，对此我也深感抱歉。”



马来西亚暂停进口澳大利亚活牛

由于担心牛结节疹（lumpy skin disease,LSD）爆发，马来西亚已成为第二个暂停进口澳大利亚活牛的国家。





上周，印尼因为发现了少量出口的牛只感染该病而暂停了从四家澳大利亚牧场的牛肉进口，待进一步对动物进行检测。





澳大利亚坚称没有这种高度传染性疾病，如果澳大利亚境内发现该病，将对经济造成70亿澳元的影响。





国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud）表示，他相信澳大利亚没有任何这种疾病的病例，而是动物在印尼感染了该病。



拜登签署行政令禁止美国投资中国敏感技术领域

美国总统拜登周三（8月9日）签署了一项行政命令，赋予财政部权力可禁止或限制美国对中国在某些敏感科技领域的投资。



阅读更多 拜登政府签署命令 限制美国对中国在部分科技领域的投资

行政命令列出了三类被限制向中国出口的国家安全技术与产品：半导体与微电子、量子信息技术以及特定的人工智能系统。





美国政府高级官员表示，这一总统行政令是基于国家安全考虑，而非经济利益，其涵盖的类别范围也很窄，旨在削弱中国利用美国对其科技公司的投资来提升其军事水平的能力。





中国外交部周四上午发表声明，表示“对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉”。





声明称，美方打着国家安全的幌子，限制美国企业对华投资，其真实目的是剥夺中国发展权利，维护一己霸权私利，是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌。





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