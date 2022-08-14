SBS 普通话电台

SBS早新闻（2022年8月14日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 14 August 2022 at 10:08am
Source: SBS

卫生专家警告民众观测脑膜炎症状；考古学家调查西澳一麻风病院遗址；尼泊尔时隔两年举行骄傲游行；干旱持续影响英、法部分地区。

Published 14 August 2022 at 10:08am
Source: SBS

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE
澳大利亚记者成蕾在中国被拘留满两年
卫生专家提醒部分民众观测脑膜炎症状
分享

Latest podcast episodes

英语博主思思和女儿念念.JPG

【我们的故事】英语博主思思：我拉女儿和我一起演情景剧

Domestic Violence

【闲话澳洲】清官“能”断家务事 勇扫他人门前雪

Billboard screenshot 1 (SBS).jpg

澳洲街头庆祝香港回归25周年的大型广告牌引发争议

stroke

【生活杂志】预防中风周：牢记中风征兆F.A.S.T.口诀