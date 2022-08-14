SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年8月14日）Play14:40SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.43MB)Published 14 August 2022 at 10:08amSource: SBS 卫生专家警告民众观测脑膜炎症状；考古学家调查西澳一麻风病院遗址；尼泊尔时隔两年举行骄傲游行；干旱持续影响英、法部分地区。Published 14 August 2022 at 10:08amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚记者成蕾在中国被拘留满两年卫生专家提醒部分民众观测脑膜炎症状分享Latest podcast episodes【我们的故事】英语博主思思：我拉女儿和我一起演情景剧【闲话澳洲】清官“能”断家务事 勇扫他人门前雪澳洲街头庆祝香港回归25周年的大型广告牌引发争议【生活杂志】预防中风周：牢记中风征兆F.A.S.T.口诀