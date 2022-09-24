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SBS早新闻（2022年9月25日）

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Published 25 September 2022 at 9:51am
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联邦政府将废除无现金借记卡计划；全澳中文朗诵比赛昨日在悉尼举行；中国外长呼吁和平解决乌克兰危机；意大利或迎来战后首个极右翼总理。

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