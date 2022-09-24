SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年9月25日）Play17:01SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.58MB)Published 25 September 2022 at 9:51amSource: SBS 联邦政府将废除无现金借记卡计划；全澳中文朗诵比赛昨日在悉尼举行；中国外长呼吁和平解决乌克兰危机；意大利或迎来战后首个极右翼总理。Published 25 September 2022 at 9:51amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE意大利或迎来战后首位极右翼总理“全澳中文朗诵比赛”疫情后再度回归 近1500名学生如何说古诵今？联合国人权机构：乌克兰境内有战争罪发生的证据分享Latest podcast episodes【生活杂志】伊丽莎白女王没驾照？也没护照？关于女王的你不知道的事Move Together：免费向长者提供为期9周的锻炼课程澳大利亚外长黄英贤呼吁中国为结束俄乌战争尽一份力【园艺热线】选对药水放心防治果蝇