SBS早新闻（2022年9月11日）

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Published 11 September 2022 at 10:14am
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查尔斯三世正式成为英国国王；已故英女王葬礼定于19日举行；新西兰一船只失事致五人死亡；香港五名儿童绘本作者被定罪。

Published 11 September 2022 at 10:14am
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