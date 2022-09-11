SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年9月11日）Play13:46SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.61MB)Published 11 September 2022 at 10:14amSource: SBS 查尔斯三世正式成为英国国王；已故英女王葬礼定于19日举行；新西兰一船只失事致五人死亡；香港五名儿童绘本作者被定罪。Published 11 September 2022 at 10:14amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE已故女王葬礼定于当地时间9月19日举行澳洲储备银行计划更换五元澳币上的女王头像分享Latest podcast episodes霍巴特市长Anna Reynolds：霍巴特市政府应反映城市现状【园艺热线】 畅聊中秋和春季播种【我们的故事】烘焙达人Sam：中秋月饼 如何做到年年吃年年新？SBS早新闻（2022年9月10日）