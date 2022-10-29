SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年10月30日）Play14:03SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.87MB)Published 30 October 2022 at 10:03amSource: SBS 韩国首尔发生踩踏事故超百人丧生；香港海关查货1.8吨运往澳洲的冰毒；菲律宾热带风暴造成数十人死亡；台湾举行第二十届同性恋骄傲游行Published 30 October 2022 at 10:03amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多台湾举行第二十届同性恋骄傲游行维州水灾居民可电话投票参与州大选电价将飙升！政府能为降低电价做些什么？首次置业者、投资者及已入市者：房价暴跌对谁最有益？分享Latest podcast episodes【闲话澳洲】过敏绝非小事，千万大意不得【建房装修】想自建房屋节省成本？如何成为Owner Builder？【我们的故事】墨尔本时装周上唯一的华裔设计师Viceta WangSBS早新闻（10月29日）