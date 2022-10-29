SBS早新闻（2022年10月30日）

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Published 30 October 2022 at 10:03am
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韩国首尔发生踩踏事故超百人丧生；香港海关查货1.8吨运往澳洲的冰毒；菲律宾热带风暴造成数十人死亡；台湾举行第二十届同性恋骄傲游行

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