电价将飙升！政府能为降低电价做些什么？

尽管预测认为电价可能会上涨50%，但本周出炉的财政预算案中没有包括降低电价的直接措施。不过阿尔巴尼斯政府暗示他们正在考虑 “监管措施”。





周二的预算预测，澳大利亚的电价在本财年将平均上涨20%，下一财年将进一步上涨30%。预计2022—23年和2023—24年的天然气价格将上涨高达20%。





这将使电价在两年内上涨约50%，而天然气价格上涨约40%。





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国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）澄清说，今年预测的20%的增长包括6月30日之后的时期，因此澳大利亚人已经经历了一些增长。





查默斯为政府不提供任何直接付款或其他援助以帮助家庭应对电价上涨的决定辩护，但他说：“我确实认为在监管方面有更多的工作要做”。





那么，这意味着什么？这么做能使电价下降吗？



Treasurer Jim Chalmers says the government is looking at "regulatory" measures to try and bring power prices down. Source: AAP / MICK TSIKAS

为什么政府不能直接发钱？

澳大利亚人已经习惯于由政府出面处理生活成本的压力，其中一个例子是削减燃油消费税，这有助于降低汽油价格。





但独立经济学家克里斯·理查森（Chris Richardson）说，这样做的问题是，如果你给人们钱，这意味着他们有能力支付更多，这只会进一步推高价格，使通货膨胀更加严重。





周四在接受ABC电台访问时，查默斯被问及政府为什么不能为受电价上涨问题困扰的家庭提供一些救济。查默斯说：“我们在预算中的做法是，降低生活成本，但不会使通货膨胀问题变得更糟。”





阿尔巴尼斯政府表示，他们在可再生能源方面的投资最终将使电价下降，但这不会产生直接影响。



现在可以做什么来降低电价？

俄罗斯入侵乌克兰后，世界各地的石油、天然气和煤炭价格急剧上升，澳大利亚东海岸的公司正在将大量的天然气运往海外，他们可以以更高的价格出售。





理查森说，降低电价的关键是降低天然气的价格。



Australia sends a lot of gas overseas where it is sold for high prices. 天然气与煤炭、水力、风能和太阳能一起帮助供应电力网络，但由于天然气通常是满足市场需求的最后一个能源来源，所以也是最昂贵的，这使得天然气在确定整体电价方面具有一定影响力。





9月，阿尔巴尼斯政府宣布，他们已经与东海岸的天然气公司签署了一项新的协议，以确保在澳大利亚以 “有竞争力的价格 ”提供足够的供应。





该协议称，澳大利亚的天然气客户不会比国际客户支付更多的天然气费用。





但随着海外价格的飙升，天然气公司最近面临着让天然气降价的压力。



支持价格上限

绿党说政府应该考虑限制电价，理查森也认为这是一个好主意。





“作为一名经济学家，我通常不会急于支持这一政策，但在当前情况下，这么做非常有意义，”他说。





这将涉及对在澳大利亚销售的天然气设定价格限制。 理查森表示，市场运作不佳使得目前的规则被一些运营商操纵。





“设置一个价格上限是实现我们所需结果的最简单和最直接的方法，”他说。



Economist Chris Richardson says a price cap is the simplest way to bring down gas prices. Source: AAP “这是政府解决天然气价格风险的一个更好的方法，而不是例如给予消费者补贴，那会增加通货膨胀。这种方法可以减少通货膨胀。”





但格拉坦研究所能源项目主任托尼·伍德（Tony Wood）说，引入价格上限会很棘手，因为价格是通过与生产商及其客户的保密双边商业合同确定的。





他说：“政府很难直接干预这个市场。”





他说，另一个类似的选择是改变政府和天然气供应商之间的协议。





伍德说，该协议对天然气价格的制定相当模糊，并提到了国际现货价格，而国际现货价格已经急剧上升。政府可以修改该协议，制定一个明确的数字，这仍然可以使公司获得公平的利润。



Gas sent overseas is sold at a high price, and has made gas in Australia also more expensive. 伍德说：“我确信政府现在正在做的是考虑每一种可能性，并试图准确地了解这可能会产生什么样的不利后果。”





“这并不简单，但必须相当快地完成，因为已经有消费者（例如商业工业客户）承受了巨大的价格压力。”





政府还指出了这项任务的复杂性，称改变监管的工作涉及多个层面的政府。





“许多监管权力由各州掌握，”查默斯周三在新闻俱乐部对记者说。



征收暴利税可以降低电价吗？

澳大利亚研究所还提出了引入暴利税的可能性，以降低生产商将天然气卖到海外可以获得的利润。暴利税是对意外产生的利润征收的较高税率。





澳大利亚研究所执行主任理查德·丹尼斯（Richard Denniss）说：“许多液化天然气公司几乎没有缴纳任何所得税，而且由于不需要缴纳特许权使用费，所以很多天然气是免费的。”





但并不是所有人都同意这是必要的。理查森指出，澳大利亚已经有了暴利税，即石油资源租赁税（PRRT），只是这项税收没有很好地发挥作用。





澳大利亚研究所说，PRRT中的漏洞意味着，尽管天然气的暴利高达400亿澳元，但公司正在避免为这些高额的利润缴税，预计2022—23年PRRT收入将增加不到10亿澳元。





理查森说：“如果现有的税种不能很好地发挥作用，增加一个额外的税种是很愚蠢的。”





他说，一个更聪明的方法是解决现有的PRRT税。





他说：“我将百分之百地支持这种做法。”





阿尔巴尼斯政府之前已经排除了引入暴利税的可能性，但查默斯指出，国库部在前任部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）的领导下，已经开始对天然气的征税问题进行调查，但由于COVID-19的原因而暂停。





查默斯说：“当国库部完成这项工作时，我当然会听从他们的建议。”





他说，增加PRRT并不是政府目前关注的重点，政府目前更关注的是价格和行为准则。





“我们的意图和优先事项以及我们的重点是在资源部长玛德琳·金（Madeleine King）在供应方面所做的工作的基础上，考虑价格和天然气市场的行为准则。”





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