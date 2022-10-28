【联邦预算2022】PBS变革 患者最高自付金额将降至30澳元

在议会通过一项新的法律后，患者将可以在药房获得更便宜的药品。





该立法将药物福利计划（PBS）的最高自付金额降低12.50澳元，从42.50澳元降至30澳元。





这是阿尔巴尼斯政府周二公布的联邦预算中的一项旨在降低生活成本的措施。





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这一削减措施将从明年一月开始生效，预计将耗资7.87亿澳元。





这是药物福利计划75年历史上首次降低处方药的最高自付费用。





联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）说，自2000年以来，处方药的最高自付费用翻了一番，而如今这些变化将使药品更容易负担。





他在堪培拉对记者说：“我们知道，在生活成本压力巨大之际，药品价格对家庭开支的影响确实很大。”





“每年有近百万澳大利亚患者无法得到医生说的对他们的健康很重要的药物，因为他们买不起。”





联盟党支持降低最高自付费用的法律。





然而，自由党副领袖苏珊·莱伊（Sussan Ley）表示，工党政府所采取的更广泛的生活费用减免措施还不够深入。





她在议会表示：“必须指出的是，这是阿尔巴尼斯政府迄今为止宣布的极少几项生活费用减免措施之一，而且直到2023年才生效。”





“我们希望阿尔巴尼斯政府不要认为他们在支持澳大利亚家庭应对生活成本上涨方面的工作已经完成，我们将追究政府的责任。”





在澳大利亚首都领地参议员大卫·波科克（David Pocock）提出修正案后，该法案在下议院通过。





巴特勒还为预算中关于在未来四年内将医院资金减少20多亿澳元的决定辩护。





这位部长说，减少医院资金是基于各州和领地政府的建议。





他说：“联邦政府是基于（州和领地）向我们提供的关于他们的医院活动水平的建议来决定每年支付给州政府的金额的。”



