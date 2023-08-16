【SBS新闻快报】国家内阁计划未来五年新建 120 万套住房

国家内阁计划未来五年新建 120 万套住房





总理安东尼-阿尔巴尼斯宣布，国家内阁已就国家规划改革蓝图达成一致，目标是在未来五年内在全国范围内新建 120 万套住房。





该蓝图将包括几项新措施，如在地理位置优越的地区推广中高密度住房，以确保住房供应和可负担性。





阿尔巴尼斯说，他们还为租房者达成了一项更好的协议，确保租金每年只能上调一次。





国家内阁已同意为租房者提供更好的待遇，以协调和加强全澳租房者的权利。





这包括制定一项全国统一的政策，以实施一项要求真正合理的驱逐理由的规定，逐步限制租金涨幅为一年一次，并制定最低租金标准。





澳大利亚租户联盟呼吁立即采取租房改革行动，包括终止无故驱逐、公平限制租金涨幅、最低租房标准以及加强隐私保护。





工党政府面对国际条约的压力陷入核武困境





工党成员正面临着签署和批准禁止核武器国际条约的压力，但他们担心增加潜艇会损害其反核立场。





国际废除核武器运动主任杰姆·罗穆德（Gem Romuld）说，在工党宣布购买核动力潜艇后，本周的工党大会将再次推动该党的工作。





澳大利亚政府否认购买核动力潜艇违反了防扩散协议，并否认 AUKUS 协议提案将导致核武器的产生。





罗穆德认为，签署该条约将提供法律保护，并对未来政府具有约束力。





独立参议员莉迪亚·索普抨击议会原住民之声公投





独立参议员莉迪亚·索普（Lidia Thorpe）批评了议会原住民之声。称这不仅不会结束统治，反而会肯定统治。





参议员索普是原住民Gunnai Gunditjmara Djab Wurrung妇女，她主张在即将举行的关于宪法规定的关于议会原住民之声全民公投中投反对票。





索普呼吁取消全民公投，称其造成了伤害和分裂。她表示原住民之声是伪造原住民地位进步的一种简单方法。





因为索普认为发言权隶属于联邦政府，而联邦政府正是自殖民以来一直压迫原住民的制度。





原住民之声提案就是在粉饰原住民必须受其他人统治的种族主义意识形态。议会原住民之声并没有结束统治，而是肯定了统治。





电子安全专员呼吁加强对人工智能的防护





电子安全专员朱莉·英曼·格兰特（Julie Inman Grant）呼吁科技行业加强对生成式人工智能的防护。





在此之前，该机构记录了第一份关于未成年人利用数字创建的露骨性图形欺凌他人的报告。





在最新发布的一份详细文件中，eSafety 提出了业界可以提高聊天机器人安全性的几种方法，如 ChatGPT 或图像、语音和视频生成器。





建议的方法包括可见和不可察觉的水印，以证明人工智能生成的材料、有效的年龄验证和定期的透明度报告。





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