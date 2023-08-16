女足世界杯半决赛今晚举行 悉尼奥林匹克公园周边交通预计将受影响

澳大利亚队历史上首次闯入国际足联女子世界杯（FIFA Women's World Cup™）半决赛。周三晚8点，悉尼奥利匹克公园（Sydney Olympic Park）将迎来大批观赛球迷。新州交通部担心周边交通将受到巨大影响。





与此同时，美国乡村音乐歌手卢克·库姆斯（Luke Combs）也将在附近的Qudos Bank Arena举行演唱会。届时将有近 10 万名球迷和乐迷涌入悉尼奥林匹克公园。





根据交通部门的预测，届时还将有成千上万的球迷将在悉尼周边的体育场馆观看比赛，或将给本已繁忙的晚高峰交通造成严重延误。





新南威尔士州交通部代理首席运营官克雷格·莫兰（Craig Moran）表示，往返奥林匹克公园的公共交通服务将增加300多条。





“我们鼓励球迷们继续搭乘公共交通前往比赛场地——而且你的门票已经包含了公交费用，”他说。





国际足联女子世界杯的比赛门票包含了公共交通的票价，而且悉尼奥林匹克公园将提供大量额外服务，包括特快列车和大型活动巴士。





卢克·库姆斯的乐迷则需要使用Opal卡或非接触式支付方式上下车。





悉尼奥林匹克公园的所有停车场已于8月16日星期三售罄。如果没有提前预订车位，则需要搭乘公共交通工具，因为现场没有停车位。





从中央车站和主要西线车站直达奥林匹克公园的特快列车和限站列车将定期发车。





此外，大型活动巴士将在通往悉尼奥林匹克公园的所有九条线路上运行，并从周三下午中段开始提供服务。





周三晚间从下午5点到凌晨1点还将提供183条额外服务，其中包括为球迷前往现场直播地点提供的额外服务。



大屏幕观赛

在女足世界杯期间，球迷可以在达令港图姆巴龙公园（Tumbalong Park）的国际足联球迷节（FIFA Fan Festival™）现场观看每场比赛的直播。轻轨和火车服务都会在达令港附近的站点频繁运行，球迷们步行即可到达大屏幕前观赛。





位于摩尔公园（Moore Park）的悉尼足球场（Sydney Football Stadium）和位于巴拉玛打（Parramatta）的西悉尼体育场（Western Sydney Stadium）也将增设放映点，球迷们可在此为澳洲国家女足队加油助威。





球迷们还可以前往摩尔公园观赛。L2/L3 轻轨每四分钟一班，为往返观赛的球迷提供支持。





对于使用铁路网络往返摩尔公园球场的球迷，中央车站（Central Station）的各条线路大约每 2-5 分钟一班，直至凌晨1点。





另外，悉尼火车在T1西线（Western Line）上增开了往返巴拉玛打的线路，服务前往巴拉玛打的球迷，直至凌晨1点。





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