展示澳大利亚中部壮丽环境的系列纪录片Larapinta八月在NITV和SBS On Demand首播

塔利亚·里德尔说:“我在Larapinta的经历改变了我的生活。在沿河两岸与长老们和不同社区的人共度时光是一种荣幸，可以倾听并从中学习通常不会被“放大”的声音。





“在这个地方，我的家乡，我面临着气候和人类遭到破坏的严酷现实。但和这片土地上那些知识渊博的人在一起，继续增强了我的信念:如果我们牢牢掌握自己的知识，并向我们的长者学习，我们将为了子孙后代而把我们的家变成一个更美好的地方。”





Larapinta河(拉勒平塔河)也叫芬克河，绵延750多公里，流经澳大利亚中部的心脏地带。





从数百万年前的巨型动物时代直到今天，Larapinta的故事不仅仅是关于这条河，它还与澳大利亚中部和原住民的故事息息相关。一代又一代，当地的原住民都依靠这条河流获取食物和水，还有他们的安居和旅行。拉勒平塔河的过去、现在和未来是一个关于文化、环境、艺术、气候变化、图腾、歌曲，当然还有历史的故事。





这部纪录片探讨了气候变化和殖民化的影响，包括外来农业和物种的引入对河流的影响，这条河流是世界上一些最具多样化特点的动植物的家园。



'Camel' by Keith Graham (VIC) Taken on Larapinta Dr NT, where there are hundreds of camels in remote Australia. Credit: Invasive Animals CRC NITV委托制作项目负责人玛丽莎·麦克道尔(Marissa McDowell)说:“原住民对拉勒平塔河的了解和他们与这条河的联系非常重要，我们很高兴向所有澳大利亚人推出这部纪录片，它突出显示了拉勒平塔河在文化和环境方面的重要意义。”





“很高兴看到塔利亚分享她与拉勒平塔河以及周边部落祖先的联系，概述我们在振兴文化和国家方面所需要发挥的作用。我们希望这部重要的纪录片能引起观众的共鸣(纪录片中将出现英语、波兰语和阿伦特语)。”



Larapinta 的制作人，No Coincidence Media公司的米切尔·斯坦利(Mitchell Stanley，WeareStillHere,TheMoogai的制作人)和PursekeyProductions公司的米凯拉·珀斯克(Michaela Perske，Girls Can’t Surf, After the Apology 的制作人)说：“这部纪录片看待拉勒平塔河的方式与传统土地所有者对这条河的看法相同，那就是:它是有生命的，它需要得到滋养和照顾。”





Screen Australia的原住民项目负责人安吉拉·贝茨(Angela Bates)说:“能支持纪录片Larapinta，我们很自豪。这是一部引人入胜的自然历史纪录片，通过科学、环境和文化的视角以及它们的重要性，展示了世界上最古老的河流，尤其是随着时间的推移它如何从巨型动物时代演变到现在的模样。”



拉勒平塔河 Source: SBS 这部纪录片的主持人塔利亚·里德尔与这片土地血脉相连，她以近距离的强大视角展示了这部令人惊叹的纪录片，并放大了传统所有者的“声音”，强调了为子孙后代保护这片土地的迫切需要。





通过纪录片Larapinta，塔利亚发现了这条河如何绵延至今，以及那些知道河流秘密的人如何奋力保护这条河流以及跟它相关的一切，维护它的健康使它能养育他们的子孙后代。



Larapinta 由No Coincidence Media Pty Ltd公司和Pursekey Productions Pty Ltd 公司为NITV制作。Screen Australia’s First Nations Department 和 NITV 为主要投资方，并获得Ramu Productions公司的资金支持。后期制作在西澳州完成， Screenwest和Western Australian Screen Fund PDV Rebate为此提供了支持。 Screen NSW也提供了支持。





Larapinta8月19日星期六晚上8:30在 NITV 首播，每周播出一集，也将在SBS On Demand上免费播放，并配有英文、阿拉伯语、简体中文、繁体中文、越南语和韩语字幕。该片还将于9月19日起在SBS Viceland上每周播出两集。





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新南威尔士州影视制作局局长Kyas Hepworth说:“这部令人惊叹的纪录片颂扬了雄伟河流及其周围地区富于生命力的景观和它重要的文化、精神和历史意义。”Talia Liddle执导了一场制作精美、视觉震撼的旅程，向那些确保国家得到了妥善的照顾并将他们的知识传授给下一代的传统所有者致敬。”





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