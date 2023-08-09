SBS新片：澳洲十大精彩徒步旅程

这部由Mint Pictures公司制作的10集SBS纪录片将邀请许多特别嘉宾，带领观众徒步穿越澳洲这片广袤的南方大陆，以欢快的华尔兹穿行于历史、地理、科学、旅行和文化之中。





Great Australian Walks with Julia Zemiro《与朱莉娅·泽米罗同走澳洲路》将于8月10日周四晚7点30分在SBS和SBS On Demand 首播。获得洛基奖(Logie)提名的演员、主持人茱莉亚·泽米罗(Julia Zemiro) 将在片中邀请观众一起探索澳大利亚最令人惊叹、最具历史意义的十大徒步路线。





从阳光明媚的Byron Bay、Kiama、Bondi、Point Nepean各个海滩， 到景色纷繁的塔斯⻢尼亚惠灵顿山(Mount Wellington)和新南威尔士的蓝山(Blue Mountains)，还有墨尔本标志性的雅拉小路，纪录片展示了新州、维州、首都领地和塔州许多⻛景如画的徒步路线。



每一段精彩的旅程都有不同的嘉宾参与，包括历史学家、当地传奇人物、澳大利亚原住⺠以及澳大利亚新移⺠，他们讲述了澳大利亚美丽风景中令人惊讶和激动人心的故事。





熟悉的嘉宾面孔包括演员塔斯玛·沃尔顿(曾出演Tasma Walton，《神秘之路》、《聪明人》、 《蓝色高跟鞋》)；小袋鼠橄榄球队前队⻓和澳大利亚首都领地独立参议员大卫·波科克 (David Pocock)；the Violent Femmes & Mona Music 乐队的⻉斯手布莱恩·里奇(Brian Ritchie)；Mental as Anything 乐队的吉他手兼主唱皮特·奥多尔 蒂 (Pete O 'Doherty)；前厨艺大师大赛选手、餐饮企业家明迪·伍兹(Mindy Woods)；世界冲浪冠军宝琳·⻔采尔(Pauline Menczer)和作家兼记者布里吉德·德 莱尼(Brigid Delaney)。



Great Australian Walks with Julia Zemiro中出现的许多历史镜头，为每一处徒步路线背后的故事注入了生命，突出显示了定义我们为多元文化国家的那些故事：从驻守堪培拉原住⺠帐篷大使馆保持烟火持续燃烧的人，到那些保留着澳大利亚最古老犹太教堂的人，以及世界女子冲浪者冠军 (她的开拓性故事在被AACTA提名的纪录片Girls Can’t Surf《女孩不能冲 浪》中成为亮点)。





主持人兼执行制片人朱莉娅·泽米罗说:“在新冠疫情之后探索这些徒步路线真是一种美好的感觉。它们既展示了我们景观的宏伟，也展示了细微的局部：从高耸入云的雨林树冠到地上生命不断延续的微小昆虫。我们探索了海岸、内陆、乡村和城市的徒步线路，我很高兴能和你们分享。 请记住，只要你有时间，一切都在步行能够抵达的距离之内。”



SBS负责纪录片委托制作的高级编辑伯纳丁·林(Bernadine Lim)说：“这部纪录片颂扬了澳大利亚令人惊叹的⻛景和不平凡的人，体现了SBS将观众与塑造我们丰富多元文化历史的故事联系起来的作用。”





“在茱莉亚·泽米罗的独特魅力和天生好奇心的引领下，这部纪录片邀请观众一起来一次难忘的分成十个阶段的旅行，你可以在舒适的客厅里就能享受游遍全国各地的乐趣。”





制片人兼Mint Pictures创意总监丹·戈德堡(Dan Goldberg)说：“在新冠疫情封城期间，我们的出行自由受到限制，于是萌生了制作这部纪录片的想法。这部纪录片不仅可以让观众呆在家里就尽享风光，还可以鼓励人们跟随茱莉亚的脚步，感受澳大利亚极为出色的的徒步旅行路线。”



每一集纪录片都会呈现一条新的路线以及可以便利完成的一日徒步之旅。这些徒步地点由资深徒步专家和前《悉尼先驱晨报》旅行记者布鲁斯·埃尔德(Bruce Elder)选择。





Great Australian Walks with Julia Zemiro配有阿拉伯语、简体中文、繁体中文、越南语和韩语字幕并在SBS On Demand 播出。





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Alex Clampett | 0411 046 374 | alex.clampett@sbs.com.au





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