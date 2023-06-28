【SBS新闻快报】神秘买家或为墨尔本之星观景摩天轮带来新希望

一名神秘买家正在考虑收购墨尔本之星（Melbourne Star）观景摩天轮，这引发了人们对这一位于Docklands备受争议的旅游景点或将得以重生的希望。





《先驱太阳报》透露，破产清算人称这个麻烦不断的旅游景点已进入出售的后期阶段，该景点在近两年前停止运营。





负责清算事宜的破产重组服务公司致同（Grant Thornton）证实，这座2008年开业、2021年9月关闭的120米高摩天轮的潜在交易正在进展中，等待对其展开的尽职调查（Due Diligence）。





但致同对买家是想让摩天轮在Docklands重新运转，还是想把它拆掉并搬到维州、州际或海外的一个新地点，却讳莫如深。





致同合伙人兼财务顾问主管安德鲁·休伊特（Andrew Hewitt）也无法透露购买摩天轮的公司是澳大利亚还是国际投资者。





休伊特说：“目前我们正在与一方进行有关墨尔本之星观景轮的工作，他们已经开始进行尽职调查，以评估观景摩天轮的运营问题。完成后，他们将决定是否收购资产。”



据悉，Docklands的企业已经为摩天轮的收入损失提起了法律诉讼，这可能加速收购进程。





这座观景摩天轮的建造成本约为1亿澳元，但最近的销售努力已经失败，据消息人士称，清算人要价与投资者愿意支付的价格之间差距高达1400万澳元。





之前的潜在买家曾表达过对重新启动摩天轮、将其迁至其它地点以及将其带到海外的兴趣。





墨尔本市长莎莉·卡普（Sally Capp）支持重新启动这个项目，称该项目是游客从机场通过博尔特大桥（Bolte Bridge）进入墨尔本时首先看到的地标之一。





她说：“墨尔本市将热切期待墨尔本之星观景摩天轮项目的下一步，这是我们Docklands区内的一个黄金地段。自2021年关闭以来，市政府一直准备支持该项目或地段的下阶段发展。”





摩天轮运营公司MB Star Properties Pty Ltd在墨尔本严厉的新冠封锁期间积累了超过390万澳元的债务，随后将这座世界上最大的观景摩天轮之一进行了清算。





卡普市长表示，估计在未来10年内，Docklands区将会有超过2.2万人居住，每年吸引2000万游客，并为5万人提供工作岗位。





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