【SBS新闻快报】博士山黄金地段土地800万出售 将建28层酒店

蓬勃发展的博士山（Box Hill）地区天际线的下一个亮点可能是一座28层酒店，该酒店用地位于中心商业区，目前开发许可证已经就绪。





房地产公司Stonebridge将位于白马路874-878号的空置地块上市销售，该地块面积为662平方米，靠近墨尔本中央商务区以外的最高建筑物——Golden Age开发的高122米、36层的Sky One。





Stonebridge房产经纪张超表示，该地块肯定会在下周末之前售出。





他表示：“我们已经完成了第一轮报价，正在第二轮当中。”





他说：“我们已经收到了来自不同投资组合的多份报价，该地块将以超过800万澳元的价格售出。”



该地块靠近博士山市中心、白马路、电车线路和其他零售和餐饮服务设施。 Source: Supplied 张先生表示，本地买家和中国竞标者都表示出了对该地块的兴趣。





他说：“在过去的几周里，我们已经出售了该地区的类似地块，并引起了类似的兴趣。”





他表示，该地块靠近博士山市中心、白马路、电车线路和其他零售和餐饮服务设施。





拟建酒店的渲染图外观与不断增长的博士山天际线上其他建筑物相呼应。





维州交通与规划厅将博士山定为大都会活动中心（Metropolitan Activity Centre），成为该州重大开发和投资的重点区域。





根据澳大利亚统计局2021年人口普查数据，博士山有1.4万居民，其中华人居民占比高达46.6%，家中说普通话的居民最多，占比33.9%，广东话居民次之，占比8.5%。





而数据预测，到2041年，博士山地区的人口相较2011年将几乎翻倍，在30年间从9千多人增至1.7万人。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



