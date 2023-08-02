【SBS新闻快报】北京遭受140年来最严重降雨 涿州洪灾告急

住房法案重新提交下院

住房部长朱莉·柯林斯（Julie Collins）向议会下院重新提交了价值100亿澳元的澳大利亚住房未来基金（Housing Australia Future Fund）。





政府这项核心住房政策旨在于五年内提供 3 万套社会保障和经济适用房，但这一政策在参议院被绿党和联盟党拖延和阻挠了数月之久。





联盟党已表示不会支持该法案，而绿党仍愿意进行谈判，并要求冻结房租或设定房租涨幅上限。





如果该法案第二次被驳回，政府将面临双重解散的风险，选民将提前投票。





柯林斯女士表示，最弱势的澳大利亚人需要这些房屋。





她说：“澳大利亚弱势群体需要澳大利亚住房未来基金将提供的数千套住房。这就是为什么今天我再次向众议院提交《2023年澳大利亚住房未来基金法案》及相关法案。”





而绿党则指责联邦政府玩弄政治游戏，不承认澳大利亚正处于住房危机之中。





绿党住房事务发言人马克斯·钱德勒-马瑟（Max Chandler-Mather）表示，在未做任何修改的情况下重新提交澳大利亚住房未来基金法案，表明政府没有认真对待绿党的反对意见，也没有认识到普通澳大利亚人受到伤害的程度。



政府打击剥削移民工人的行为

联邦政府宣布将针对剥削移民工人的企业开展为期一个月的行动。





据透露，澳大利亚边防局官员在七月份检查了各州和领地约 300 家企业。





这些官员向那些未能维护工作场所权利（如薪酬、条件、健康和安全）的企业开出了罚单、禁令和其他制裁措施。





移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）批评了前任联盟党政府对这一问题的处理方式。





“达顿部长及其继任者的另一个失误就是放弃遵守移民法。他喜欢把自己说得像个强硬的警察。但实际上，他的记录却告诉我们一个截然不同的故事。我们已经采取了不同的方法，我们已经拨款 5000 万澳元来确保这些事情得到认真对待。”





“我们正在严厉打击不法雇主，而不是针对这里的受害者，即工人。我们看到这正在发挥作用。我们不会等待立法通过再解决这一问题。我们正在继续工作。”





工会组织称，面临剥削和虐待的移民工人不应因害怕失去签证而不敢站出来。





新南威尔士州工会（Unions New South Wales）今天发布了一份名为《不仅仅是数字》（Not Just Numbers）的报告，呼吁进一步改革澳大利亚的移民和工作场所关系制度，从而使工人们在讲述自己遭遇时不会受到影响。





该工会的秘书长马克·莫雷（Mark Morey）表示，一些企业之所以继续做错事，是因为他们被允许在不承担实际后果的情况下继续运营。



涿州洪灾告急 危及逾13万居民

台风“杜苏芮”的余威继续给中国北方城市涿州造成严重破坏，中国当局于周三向涿州派出了数千名救援人员。





位于河北省的涿州正遭受着这场十多年来最严重暴雨的影响，这场暴雨已导致至少 20 人死亡。涿州与北京接壤，官方数据显示，从上周六到周三早些时候，北京遭受了140年来最严重的降雨。





河北省当局已宣布进入紧急状态，因为自周六以来的平均降雨量达到 355 毫米，是至少自 2012 年 7 月以来的最大降雨量。超过 13.4 万涿州居民受到影响，该市超过六分之一的人口被疏散。





据中国国家媒体报道，涿州位于几条河流的交汇处，是河北受灾最严重的城市之一，洪水向下游泄洪，被淹的居民区面积是法国首都巴黎的两倍多，近650公顷农田受到影响。





居民说洪水最深处达4米，当地媒体报道说居民被迫离家暂时安置在高楼里，但是缺水缺电。





很多涿州居民在社交媒体上抱怨救援和恢复行动太慢。





洪水也打击了当地物流中心涿州园的仓库，河北省当局说周三在永定河已开了一个分洪区帮助缓解洪水。





在线书店中图网（BooksChina.com）周二晚在微信表示，百名员工在被淹的仓库四楼等待救援，仓库内有400多万本图书。周三早间，中图网发文称，全部员工均已撤离。



特朗普将于本周就指控首次出庭

美国当局表示，在前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）因涉嫌参与2021年1月的国会大厦袭击案被起诉后，他们将推动对他进行快速审判，这是他在四个月内第三次受到刑事指控。





特别检察官杰克·史密斯（Jack Smith）表示，他将努力确保迅速起诉，并认为迅速审判将使证据能够在法庭上得到检验，并由公民陪审团作出判断。





美联社记者埃里克·塔克（Eric Tucker）称，特朗普将于本周就指控首次出庭。



