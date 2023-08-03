【SBS新闻快报】“护身军刀”军演坠机失踪人员遗骸已被发现

要点： 军演坠毁直升机失踪人员遗骸已被发现；

澳大利亚房价今年预计将继续上涨；

政府将对大学部门进行改革；

中国北方受台风影响，降雨洪灾持续。

军演坠毁直升机失踪人员遗骸已被发现

8月3日，当局表示已发现坠毁直升机上四名失踪机组人员的遗骸。





上周，一架大班直升机在昆士兰林德曼岛（Lindeman Island）附近的“护身军刀”军事演习中坠毁。





联合作战司令部参谋长格雷格·比尔顿（Greg Bilton）中将表示，已在遥控水下设备发现的坠机残骸区域发现失踪人员遗骸。



LISTEN TO 【SBS新闻快报】坠海士兵已无生还希望 澳军方称不弃“护身军刀”军演 SBS Chinese 31/07/2023 04:32 Play

中将称，已经通知了机组成员家属。





他说：“由于坠机残骸区域的特殊性，在我们找到更多坠机残骸之前，不太可能确定遗骸的身份。”





“陆军已经与失踪士兵的家属取得联系，并为他们提供支持。我们将在未来数日和数周继续支持失踪士兵的家属，以及其他寻求帮助的家庭，并根据他们的需求进行协助。”



澳大利亚房价今年预计继续上涨 涨幅或达5%

今年迄今，澳大利亚房价涨幅已经超过2%，而据预测，全国房价将继续上涨，涨幅或达5％。





根据房地产信息平台REA集团的一份报告，珀斯房价的增幅预计最为强劲，增长率预计介于4％至7％。





悉尼和阿德莱德的房价预计将上涨3％至6％，而布里斯班房价的增幅则预计在1％至4％之间。



墨尔本的房价预计增幅较小，或达2%，而且到今年年底可能会出现小幅下跌。





这些预测基于市场认为澳大利亚储备银行的一系列利率上调即将达到峰值。





REA集团报告的作者卡梅伦·库舍（Cameron Kusher）表示，待售房产供应有限仍然是导致买家竞争和房价上涨的关键因素。





他说：“尽管利率上升和借贷能力下降，我们仍然看到房价上涨，并预计未来几个月内房价将继续温和增长。”



政府将对大学部门进行改革 支持弱势背景学生顺利毕业

为了帮助更多来自弱势背景的学生顺利毕业，政府引入了对大学部门的改革意见。





今天（8月3日），《大学协议》（Universities Accord）临时报告中概述的第一批措施已提交议会，以对大学部门进行全面改革。





这些法律将废除50%的通过率规定，即超过一半科目不及格的学生将失去获得联邦资助的资格。





在过去的两年里，超过1.3万名学生因为这项规定失去了上大学的资金。



涿州洪灾持续 哈尔滨出现严重内涝

中国北部暴雨引发的洪灾仍在蔓延，河北省涿州市出现严重内涝，数万人被迫转移。





据悉，华北地区在破纪录的强降雨后，涿州成为重灾区，全市沦为泽国。



河北水利厅副厅长表示，由于多条河流汇入，对涿州防洪带来较大影响，因此尽管目前降水已结束，但后期仍有三至四亿立方的水需要过境涿州。





另一方面，东北城市哈尔滨受台风“杜苏芮”影响出现降雨天气，市区开始出现大面积积水。





据《中国新闻网》报道，自北京时间今天凌晨，哈尔滨又开始持续降雨，自周三上午9点至周四8点，黑龙江省已发布八次暴雨红色预警信号。





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