【SBS新闻快报】难民签证申请量飙升 中国位居第二

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最新报告指出，政府若采取措施更多使用移民和难民技能，可以让澳洲经济收获超10亿澳元增长；据息，在今年五月，持中国护照的难民签证申请人数位居第二；正在澳洲等待庇护签证获批的人数已超过10.2万人。

6月20日是世界难民日，在堪培拉最新发布的一份报告中指出，如果政府可以采取更多措施来使用移民和难民的技能，可能可以让澳大利亚经济收获超10亿澳元的增长。

难民和需要庇护人群对在澳大利亚长居的签证申请也正在飙升。

根据《每日电讯报》的消息，在今年五月，持中国护照的难民签证申请人数位居第二，紧随位居榜首的印度护照持有者。

五月份，申请澳大利亚难民签证的人数再次飙升。那些声称自己遭受迫害而寻求庇护的人，即使被发现是非法滞留在澳大利亚，被逐出境的风险也很小。

根据内政部刚刚公布的数据，共有1896人申请了境内庇护签证，是自2020年2月以来的最大数字。

而在五月份处理的案件中，只有26起签证申请被认定是真正需要提供庇护的，同月，只有7人因寻求庇护失败而被驱逐出境。

在五月份收到了近2000份庇护申请中，据统计，最多的是印度护照持有人（262份），其次是中国（182份），巴基斯坦和越南（各114份），以及马来西亚（95份）。

尽管申请人数众多，但印度护照持有者的庇护签证申请成功率仅为2%，是成功率最低之一。

在149份中国护照持有者的庇护签证申请中，没有1份被认定为需要保护。

目前，正在澳洲等待庇护签证获批的人数已超过10.2万人。

难民权益倡导人士担心，庇护签证的申请处理时间长达8年，许多人正想方设法地利用这个漏洞。

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