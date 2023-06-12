美司法特别顾问：对特朗普的起诉涉及问责和国家安全

杰克·史密斯（Jack Smith）是美国司法部特别顾问（Special Counsel for the US Department of Justice）。在过去的七个月里，他一直在调查唐特朗普。特朗普被指控犯有37项不当处理机密文件，其中包括美国秘密核计划的有关信息，以及发生袭击时美国的潜在漏洞。





司法部公开了指控文件，特朗普的两名律师退出了此案，一名前助手也面临指控。





此案现在由佛罗里达州的法官艾琳·坎农（Aileen Cannon）审理，她此前曾因去年决定阻止联邦调查局官员审查他们在海湖庄园突袭中查获的记录而遭到批评。



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特朗普在社交媒体上对这些指控表示愤怒，称杰克史密斯和他的妻子为“特朗普仇恨者”，并将特别检察官称为“精神病患者” 。





在寻求共和党提名的竞选集会上他谈到此案时说：“他们发起一个又一个的骗局和政治迫害，试图阻止我们的竞选并挫败美国人民的意志。每次你都 甚至难以置信，迫害，骗局，欺诈。这是选举干预，他们正在尽其所能地这么做。”





但杰克·史密斯说，特朗普被指控处理不当的文件包含来自五角大楼，中央情报局，国家安全局和其他情报机构的材料，这些材料可能使美国的国家安全处于危险之中。





他说，调查和起诉只是问责：“坚持法治是司法部的基本原则，我国对法治的承诺为世界树立了榜样。我们在这个国家有一套法律，它们适用于每个人。应用这些法律，收集事实，这就是决定调查结果的原因。仅此而已。”





最新民调显示，在共和党提名竞选中，特朗普的领先优势达到新高。61%的潜在共和党初选选民支持特朗普这位背负刑事案件的候选人。23%的人支持罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)，但这位党内竞争对手，目前获得的支持显然远远落后于特朗普。



