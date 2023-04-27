孩子学跆拳道要注意什么事项？Play08:01下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.02MB) 跆拳道教练Master Park老师分享跆拳道对孩子成长的影响。在澳洲，喜欢运动的孩子们可以有多种多样的选择，跆拳道就是其中之一。那么跆拳道是一种什么样的运动，对孩子的身心发展和健康成长有什么好处？请听墨尔本星起点（1THEKIDS）儿童艺术教育机构的跆拳道教练Master Park老师的介绍。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚发布国防战略评估报告 提及应对中国和核升级风险SBS 学英语【SBS学英语】第24集：谈论足球要掌握哪些词汇？分享Latest podcast episodes新州道路新规7月出台 严格限制海外驾照的使用工党成员加入签名 要求联邦政府增加寻工者津贴宗教学校豁免条款审查推迟完成 LGBTQI+及倡导团体表示不满【新闻快报】美籍女子因行李中发现镀金手枪在悉尼被捕