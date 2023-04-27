孩子学跆拳道要注意什么事项？

在澳洲，喜欢运动的孩子们可以有多种多样的选择，跆拳道就是其中之一。那么跆拳道是一种什么样的运动，对孩子的身心发展和健康成长有什么好处？请听墨尔本星起点（1THEKIDS）儿童艺术教育机构的跆拳道教练Master Park老师的介绍。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



