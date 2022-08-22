澳洲孩子学潜水帆船门槛并不高

澳大利亚人热爱户外运动是有目共睹的，而且澳大利亚四面环海、幅员辽阔，一些类似帆船、潜水等运动项目在澳大利亚更是具备得天独厚的优势，再加上相比祖籍国的课业负担，澳大利亚孩子们的幸福指数那是相当的高，所以家长也乐意和重视培养孩子们在体育运动方面的兴趣和发展。





潜水、帆船这些我们平时可能觉得相对更适合成年人的项目在孩子们中的参与度究竟怎样呢？相比成年人，孩子如果有兴趣学习和成年人相比是更容易上手还是更难呢？今天我们就为大家邀请了来自 澳洲青少年户外营创始人Selina来跟大家分享一下。

