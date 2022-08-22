澳洲孩子学潜水帆船门槛并不高

SBS 普通话电台其他收听方式 澳洲孩子学潜水帆船门槛并不高Play09:29SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.69MB)Published 23 August 2022 at 6:09amBy Cindy XieSource: SBS 孩子多大可以开始学习潜水、帆船？他们会比成人更容易上手吗？（点击封面图片，收听完整对话）Published 23 August 2022 at 6:09amBy Cindy XieSource: SBS澳大利亚人热爱户外运动是有目共睹的，而且澳大利亚四面环海、幅员辽阔，一些类似帆船、潜水等运动项目在澳大利亚更是具备得天独厚的优势，再加上相比祖籍国的课业负担，澳大利亚孩子们的幸福指数那是相当的高，所以家长也乐意和重视培养孩子们在体育运动方面的兴趣和发展。潜水、帆船这些我们平时可能觉得相对更适合成年人的项目在孩子们中的参与度究竟怎样呢？相比成年人，孩子如果有兴趣学习和成年人相比是更容易上手还是更难呢？今天我们就为大家邀请了来自 澳洲青少年户外营创始人Selina来跟大家分享一下。READ MORE美国印第安纳州州长到访台湾“新冠长期症状”相关介绍SBS晚新闻（2022年8月22日）分享Latest podcast episodes研究显示澳洲人和台湾人对台海战争可能性的态度SBS晚新闻（2022年8月22日）【澳洲福利】谁能申请已延长的大流行病假灾难补助？SBS早新闻（8月22日）