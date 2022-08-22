SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年8月22日）Play06:02SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.61MB)Published 22 August 2022 at 4:43pm, updated 20 minutes ago at 5:16pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 新报告称澳洲移民制度过于复杂 呼吁全面改革技术移民计划；澳洲偏远地区缺人才 “留住全家”策略成移民定居关键；澳人拥抱居家办公新趋势 健康和福祉或面临风险；澳航推航班折扣券补偿乘客 工会批为“噱头”。（请点击收听详细内容）Published 22 August 2022 at 4:43pm, updated 20 minutes ago at 5:16pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新西兰将加倍接收打工度假者 以解决劳动力短缺问题新州报告本地传播的猴痘病例 当局敦促高危人群警惕症状调查报告称澳洲移民制度过于复杂 呼吁全面改革技术移民计划偏远地区急需海外劳动力 提供支持“留住全家”成移民定居关键AdvertisementREAD MORE下雨下到怕 连续拉尼娜气候事件如何影响澳人心理健康?享受居家办公？您可能会将自己的健康和福祉置于危险之中曾先生因奔赴东南亚异国网恋而被扣押 而他只是众多受害者之一澳航推50澳元航班折扣券以示道歉 工会批其为一场“噱头”分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年8月23日）接到腾讯客服电话称微信号将被关停？新型诈骗需警惕莫里森兼职事件法律建议公布 多方呼吁继续调查【聚焦伽马节】华人摄影师梁家源:“我的目标是拍摄1000个澳洲的节庆活动”