惜败英格兰 澳大利亚女足国家队无缘冠军争夺战

在女足世界杯半决赛中，澳大利亚女足国家队Matildas对阵英格兰队，这是一场让整个国家为之振奋的比赛。





但上半场进行到 36 分钟时，情况急转直下。来自 Optus Sport 的解说阐述了赛况。





汉普（Hemp）找到鲁索（Russo），漂亮地将球带入禁区。机会给到了安娜-托内（Anna Toone），她送球入网，英格兰队进球了！





第 63 分钟，Matildas超级明星队长山姆·克尔（Sam Kerr）以一记精彩的远距离单刀球扳平比分，全场近 76000 名观众为之沸腾。





但克尔的英雄气势并没有得以贯彻，，8分钟后，劳伦·汉普（Lauren Hemp）的进球帮助英格兰恢复了领先优势。





本场比赛，澳大利亚队的首发 11 人中首次出现了克尔的身影，她错过了两次扳平比分的机会。





第 86 分钟，阿莱西亚-鲁索（Alessia Russo）攻入第三球，锁定胜局。





球从守门员手中脱手后传给了鲁索，鲁索将英格兰队带入了世界杯决赛。





Matildas 队长克尔告诉7号台她很失望，但还是为球队的表现感到骄傲。





她表示失败显然真的很失望，因为只是差了一点。但是，姑娘们在整个比赛中的表现非常值得骄傲。





克尔表示尽管现在说出来有点困难，但失望之余又无比自豪。无论发生什么，我都不会想加入其他球队。这是我的球队，我最好的队友，我深爱的队友。





惜败给英格兰队后，悉尼数千名 Matildas 球迷表示了不甘与失落。





球迷认为情况有些糟糕。英格兰队在比赛的大部分时间里都表现得比我们更好，但在克尔破门进球时一度以为这个焦点会成为扭转局势的转折。但不幸的是，姑娘们没能做到。





当英格兰球迷为球队晋级女足世界杯决赛 对阵西班牙队而欢欣鼓舞的时候，英格兰球迷表现出了激动与喜悦





Matildas的主教练托尼-古斯塔夫松（Tony Gustavsson）坦言非常失望，但希望这是澳大利亚女足事业的开端。





古斯塔夫松表示当输掉半决赛时，坐在这里谈论这些显然有点情绪化。虽然讨厌输球但比90分钟的足球更重要的是希望我们赢得了其他东西。





“我们赢得了观众的心，赢得了对这场比赛和这个国家的热情。我也同意球员们的看法。这不是终点，这应该是起点”。古斯塔夫松表示。





在世界杯足球赛中，无论是男队还是女队，澳大利亚队都走得更远。





这场失利使澳大利亚队不得不参加周六在布里斯班举行的季军争夺战，对手是瑞典队。





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