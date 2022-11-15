布林肯取消访华之行后 美国击落疑似中国间谍气球

“那不是月亮。月亮在那里。这东西太奇怪了”。





在美国中西部蒙大拿州的上空，居民们注意到在高空有一个不寻常的气球。





美国当局也很快注意到这一点，并确认气球属于中国。





中国后发表声明称，该气球是一艘用于气象研究的民用飞艇，受西风带影响偏离原定的航线。





但美国当局确信这不是事实。



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五角大楼发言人赖德准将表示，该气球系用于间谍活动。





“我们知道这是一个监视气球，我不可能说的比这更直白了。我们明确知道该气球侵犯了美国领空和国际法，这是不可接受的——因此我们已经在多个层面直接向中国传达了这一点”。





美国军方已在大西洋上空击落疑似中国高空侦察气球，录像显示，气球被击落时发生小规模爆炸，随后气球向水面降落，残骸打捞工作随后展开。





该气球体积约为三辆校车大小，被击落前一直在约6万英尺的高空飞行。





前美国中央情报局分析员赫特表示，当局在国内受到压力，要求将气球击落，以阻止中国收集敏感情报。





这一事件现已演变成一场外交危机。





中国气球出现在美国国务卿布林肯访华之前，布林肯此行旨在缓和美中两个超级大国之间的紧张关系。





布林肯表示，访华之行现已取消。



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“拜登总统和习近平主席11月在巴厘岛会晤时商定，我将前往北京以跟进他们的讨论。我们一直在美国政府内部开展工作，为一系列实质性讨论做准备。我们的结论是，现有条件不利于进行建设性访问”。





但布林肯说，美国仍然致力于与中国进行外交接触。





“世界期望美国和中国负责任地处理我们之间的关系，应对当今的许多全球挑战，同时也要求我们找到一种合作的方式。 美国将继续以反映这种责任的方式行事。我们期待着中国同样也能这样做”。





与此同时，关于新紧张局势对美国西方盟友影响的猜测愈发增多。





英国首相苏纳克和澳大利亚总理阿尔巴内斯预计不久将前往华盛顿，正式签署AUKUS核潜艇建造协议。





中国外交部发言人毛宁表示，美英澳三国应撤销开展核潜艇合作的决定。





“中方已经多次强调，美国、英国、澳大利亚三国决定开展并持续推进核潜艇合作，构成严重核扩散风险，加剧军备竞赛，破坏地区和平稳定，中方对此严重关切、坚决反对。三国相关合作也引发越来越多的国际关切。我们敦促美英澳三国倾听国际社会呼声，切实履行核不扩散义务，撤销开展核潜艇合作的决定，以实际行动维护地区和世界的和平与安全”。



澳大利亚国防部长马尔斯在华盛顿与美国国防部长奥斯汀会面。





奥斯汀表示，他们在会谈中没有谈论关于气球的问题。





但马尔斯表示，支持澳大利亚加入AUKUS三边安全联盟的决定。





“在全球基于规则的秩序受到压力的情况下，我们两国之间有着非常深刻的共同使命感，支持这种秩序的国家需要像我们一样共同努力来维护它。我们非常感谢本届政府在印太地区的存在。这非常重要”。





中国和美国都希望在印太地区巩固其影响力，而澳大利亚已经是一个重要的存在，这对印度太平洋地区可能产生的影响还有待观察。





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