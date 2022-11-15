布林肯取消访华之行后 美国击落疑似中国间谍气球

United States China

A high altitude balloon floats over Billings, Mont., on Wednesday, Feb. 1, 2023. The U.S. is tracking a suspected Chinese surveillance balloon that has been spotted over U.S. airspace for a couple days, but the Pentagon decided not to shoot it down due to risks of harm for people on the ground, officials said Thursday, Feb. 2, 2023. The Pentagon would not confirm that the balloon in the photo was the surveillance balloon. (Larry Mayer/The Billings Gazette via AP) Credit: Larry Mayer/AP

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一横穿美国大陆飞行的中国气球令美中两国间的外交紧张关系加剧。美国方面称，这是中国的高空侦察气球。但中国方面称，该气球是一艘用于气象研究的民用飞艇，因不可抗力因素偏离了原定的航线（点击音频，收听完整报道）。

“那不是月亮。月亮在那里。这东西太奇怪了”。

在美国中西部蒙大拿州的上空，居民们注意到在高空有一个不寻常的气球。

美国当局也很快注意到这一点，并确认气球属于中国。

中国后发表声明称，该气球是一艘用于气象研究的民用飞艇，受西风带影响偏离原定的航线。

但美国当局确信这不是事实。
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习近平：“找到中美关系发展正确方向至关重要”

SBS Chinese

15/11/202205:33
五角大楼发言人赖德准将表示，该气球系用于间谍活动。

“我们知道这是一个监视气球，我不可能说的比这更直白了。我们明确知道该气球侵犯了美国领空和国际法，这是不可接受的——因此我们已经在多个层面直接向中国传达了这一点”。

美国军方已在大西洋上空击落疑似中国高空侦察气球，录像显示，气球被击落时发生小规模爆炸，随后气球向水面降落，残骸打捞工作随后展开。

该气球体积约为三辆校车大小，被击落前一直在约6万英尺的高空飞行。

前美国中央情报局分析员赫特表示，当局在国内受到压力，要求将气球击落，以阻止中国收集敏感情报。

这一事件现已演变成一场外交危机。

中国气球出现在美国国务卿布林肯访华之前，布林肯此行旨在缓和美中两个超级大国之间的紧张关系。

布林肯表示，访华之行现已取消。
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中国“间谍”气球事件发酵 布林肯访华之行推迟

“拜登总统和习近平主席11月在巴厘岛会晤时商定，我将前往北京以跟进他们的讨论。我们一直在美国政府内部开展工作，为一系列实质性讨论做准备。我们的结论是，现有条件不利于进行建设性访问”。

但布林肯说，美国仍然致力于与中国进行外交接触。

“世界期望美国和中国负责任地处理我们之间的关系，应对当今的许多全球挑战，同时也要求我们找到一种合作的方式。 美国将继续以反映这种责任的方式行事。我们期待着中国同样也能这样做”。

与此同时，关于新紧张局势对美国西方盟友影响的猜测愈发增多。

英国首相苏纳克和澳大利亚总理阿尔巴内斯预计不久将前往华盛顿，正式签署AUKUS核潜艇建造协议。

中国外交部发言人毛宁表示，美英澳三国应撤销开展核潜艇合作的决定。

“中方已经多次强调，美国、英国、澳大利亚三国决定开展并持续推进核潜艇合作，构成严重核扩散风险，加剧军备竞赛，破坏地区和平稳定，中方对此严重关切、坚决反对。三国相关合作也引发越来越多的国际关切。我们敦促美英澳三国倾听国际社会呼声，切实履行核不扩散义务，撤销开展核潜艇合作的决定，以实际行动维护地区和世界的和平与安全”。
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澳大利亚国防部长马尔斯在华盛顿与美国国防部长奥斯汀会面。

奥斯汀表示，他们在会谈中没有谈论关于气球的问题。

但马尔斯表示，支持澳大利亚加入AUKUS三边安全联盟的决定。

“在全球基于规则的秩序受到压力的情况下，我们两国之间有着非常深刻的共同使命感，支持这种秩序的国家需要像我们一样共同努力来维护它。我们非常感谢本届政府在印太地区的存在。这非常重要”。

中国和美国都希望在印太地区巩固其影响力，而澳大利亚已经是一个重要的存在，这对印度太平洋地区可能产生的影响还有待观察。

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