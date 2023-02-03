中国“间谍”气球事件发酵 布林肯访华之行推迟

美国国防部表示，正在追踪横穿美国大陆飞行的疑似中国高空侦察气球。





美国政府称，担心坠落的碎片会伤及地面的民众，造成安全威胁，所以军方高层并未下令将其击落。





气球的用途仍然未知，但美国官员猜测其是在执行情报收集任务。





澳大利亚战略政策研究所的戴维斯博士告诉澳广ABC，气球着陆时可能会暴露其目标：





“这里要考虑的有趣问题是，在某些时候气球确实必须自行下降。气球不会永远停留在空中。所以在那个时候，它着陆的地方将非常有趣，因为就情报发现而言，气球本身就非常有价值。因此，中国和美国之间可能会展开一场争夺仪器包的竞赛”。





疑似中国高空侦察气球被发现后，美国国务卿布林肯宣布推迟原定于2月5日开始的访华行程。





美国官员称，这一事件距离布林肯计划访华的时间仅数天之隔，并称中国此举“厚颜无耻”，但中国方面坚称，气球并非用于监视用途。





中国方面表示，该气球用于气象和科学研究，并且只是因为受到西风的影响而偏离了预定航线。





美国国防部发言人莱德准将表示，美国不相信中国的说辞：





“我们知道这是一个监视气球，我不可能说的比这更直白了。我们明确知道该气球侵犯了美国领空和国际法，这是不可接受的——因此我们已经在多个层面直接向中国传达了这一点”。





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