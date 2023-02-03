珀斯中华新年文化节重回街头 热闹非凡年味十足

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1月29日大年初八中午12点，珀斯中华新年文化节拉开了帷幕。





该活动由中华会馆主办，是珀斯重要的文化社区活动之一，文化节期间不仅有美食摊位，还有舞龙舞狮、民乐歌舞表演，以及书法、剪纸等传统文化体验活动。





尽管当天室外温度达到35摄氏度以上，但西澳人民的热情丝毫不减。珀斯市中心的詹姆士大街上人头攒动，北桥露天广场舞台前也有大批民众观看表演，活动各处张灯结彩，还有财神爷和小兔子在街头与民众合影，年味儿十足。



活动当天，人们聚集在北桥露天广场。 詹姆士大街上人头攒动。 活动主办方珀斯中华会馆现任会长陈挺博士告诉SBS普通话，自他接任会长一职以来，今年是中华新年文化节首次回归街头。活动中加入了各社区团体参与的游行表演，“来的人特别多”。





“我们也很高兴，我们的中华文化、特别中国新年的文化传播出去。”



中华会馆2011年至2015年期间时任会长叶俊凡告诉SBS普通话，该活动举办至今已有12年。





他说：“龙年开始到今年兔年，明年是龙年，一个轮回12年了，所以挺不容易的。”



街头与民众合影的财神爷和小兔子。 他指出，创办该活动的初衷是当时竞选会长时提出的“三个H宗旨”：Harmony（和谐）、Heritage（传承）和Humanity（人道）。



因为我们本想把中国文化很广地传出去，多一点人可以理解我们的文化多一点。

他表示，希望通过举办中华文化节，让人们理解中华文化的方方面面，包括“为什么用筷子吃饭”，为此他还甚至举办了“吃鸡爪大赛”，冠军可以获得两张珀斯至上海的来回机票。





“所以这个是很吸引的，结果就是把这种（文化）传出去。就是说我们选择吃鸡爪……因为我们喜欢吃，这个是我们的文化。”





如今，叶先生也很高兴看到，通过中华会馆12年不懈努力打造的中华文化节上，处处闪耀着和谐、传承与人道的宗旨。





涌上街头参加中华新年文化节活动的人们，除了华人之外，也有许许多多不同族裔的人群，多元文化氛围十分浓厚。





说着不同语言的人们纷纷与家人好友在街头享用亚洲美食，席地而坐共同观看演出， 也积极踊跃地在舞狮表演中拍拍醒狮脑袋，图个吉祥的好意头。



人们纷纷拍拍醒狮脑袋，图个好意头。 甚至中华会馆的醒狮团，也变得越来越炙手可热。





陈挺会长说：“我们的舞狮团今年已经在商场办了好多场舞狮表演了。在新年期间，各个大商场邀请我们去那表演。”





叶先生说，第四届中华新年文化节，中华会馆还邀请到了当时珀斯的姐妹城市、中国成都的表演团队跨越大洋，为珀斯的民众表演了川剧变脸、喷火等。





而这一文化的交流如今依旧在传承，今年中华文化节晚上的文艺表演中，川剧变脸也再次登上了北桥广场的舞台。



川剧变脸表演再登珀斯中华文化节舞台。 在叶俊凡之后接任会长一职的丁少平说，希望能够有更多与移民祖籍国的交流活动，不仅仅是文化艺术方面的交流。





“中华会馆应该与华人的祖籍国多（组织）一点交流……是不是带一些我们西澳的这些老华侨，我知道很多寻根之旅什么的都是对小孩。所以其实老人，他们对祖国的认同，对中国文化的这种情感呢，会比年轻人强。”





“他们去接受这种交流完了以后，一个老人可以影响他/她的儿子、孙子、朋友，甚至更多人。”



