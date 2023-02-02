跑出希望与爱心：维州Run for the Kids慈善活动即将开始

Run for the Kids跑步活动从2006年开始于每年的三月或四月举行，目的是为皇家儿童医院筹集善款。





本台特约记者焦璐在2022年参加了这个慈善活动，今年也准备参加。那么今年活动的具体内容有哪些，焦璐跟大家做了介绍。请点击音频收听采访。





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