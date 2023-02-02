跑出希望与爱心：维州Run for the Kids慈善活动即将开始

跑出希望与爱心：维州Run for the Kids慈善活动即将开始Play09:04下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.46MB) Run for the Kids跑步活动将于3月19日举行，目的是为皇家儿童医院筹集善款。Run for the Kids跑步活动从2006年开始于每年的三月或四月举行，目的是为皇家儿童医院筹集善款。本台特约记者焦璐在2022年参加了这个慈善活动，今年也准备参加。那么今年活动的具体内容有哪些，焦璐跟大家做了介绍。请点击音频收听采访。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“全球清廉指数”公布 澳大利亚排名有所上升不确定的未来：遭受洪灾 南澳华人葡萄园主损失超100万澳元经济学家预测澳大利亚今年会再加息四次分享Latest podcast episodes“大海捞针”：西澳矿业公司遗失的危险胶囊已被找到SBS普通话晚新闻（02/02/2023）健身课堂：Parkrun五公里跑的快乐和健康【闲话澳洲】车辆保险维修那些事儿