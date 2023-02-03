SBS早新闻（2023年2月4日）Play16:42 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.28MB) 全国内阁同意改革全民医保计划；维州警方捣毁中东背景洗钱组织；美国发现疑似中国高空侦察气球；美国国务卿布林肯宣布推迟访华（点击音频，收听完整节目）。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE全国内阁宣布改革Medicare 医疗专家：没有切实举措澳洲安全情报组织“定义”引争议 被指鼓励极端主义医疗成本涨等候时间长 澳洲政府将商讨全面改革Medicare一国党领导人韩森推出朗姆酒 希望澳人购买资助她的视频节目分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年2月3日）五万年一遇的绿色彗星来了珀斯中华新年文化节重回街头 热闹非凡年味十足SBS早新闻（2月3日）