澳洲安全情报组织“定义”引争议 被指鼓励极端主义

要点： 有穆斯林组织呼吁澳大利亚安全情报组织废除恐怖主义的“宗教”定义；

目前，情报机关将一般将恐怖组织定义为以“意识形态”或“宗教信仰”推动；

议会正逐一审查已被取缔的恐怖组织的名单。

主要穆斯林组织澳大利亚穆斯林倡导网络 （AMAN）指出，澳大利亚安全情报组织对极端恐怖组织如自称的伊斯兰国（IS）或阿尔盖达（al-Qaeda）等定义为“以宗教信仰推动”，其实助长了伊斯兰的极端分子和种族主义者。





该组织又指责，情报机关对年轻的右翼极端分子所采取的态度，较对穆斯林同类分子温和。该组织称穆斯林极端分子更常被当作为成人接受审判，而非被判入教导所。





针对澳大利亚右翼极端主义日渐增加的威胁，澳大利亚安全情报组织在 2021 年初更新了其对极端主义组织的定义——将之归类为以“意识形态”或“宗教信仰”推动。



Fighters of the self-proclaimed Islamic State in Raqqa, Syria, in 2015. A peak muslim advocacy body that ASIO is encouraging both Islamist extremists and racists by saying groups such as the self-proclaimed Islamic State group (IS) and al-Qaeda are "religiously motivated". Source: AAP 当时，澳大利亚安全情报组织总干事伯吉斯（Mike Burgess）曾表示，“伊斯兰极端主义”和“右翼极端主义”等词汇不合适，因为澳大利亚安全情报组织并不针对建基于政治或宗教信仰的目标。





他称，这一转变考虑到澳大利亚国内的穆斯林族群。





伯吉斯说：“当我们使用‘伊斯兰极端主义’一词时，这总是含糊不清。”





“但可以理解的是，有穆斯林团体和其他人士认为这个词语，是对伊斯兰宗教的破坏和歪曲，并认为它鼓励了刻板印象和煽动族群分裂，来污名化他们。”



“社区的强烈不满”

但澳大利亚穆斯林倡导网络指出，这种做法具有双重效果，它间接助长了 “伊斯兰国”组织的说法——他们声称其暴行是一种“宗教信仰奋斗”，同时也导致穆斯林族群因信仰而变得更激进。





在提交给国会情报与安全联合委员会 (Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security) 的文件中，澳大利亚穆斯林倡导网络敦促情报安全组织完全废除“宗教信仰动机”一词，代之以更“中性”的词语——“政治取态动机”。



An Australian far-right extremist killed 51 Muslims in Christchurch, NZ in 2019. Source: AP “目前澳大利亚安全情报组织所采用的词语，将一个宗教及其教义当成了暴力的意识形态、或滋长这些想法的温床，这曲解了这些暴力意识形态的核心。”





“官方言论在媒体和网络话语中极具影响力和权威性，反而为 ‘伊斯兰国’ 、种族和主义民族主义提供了强有力的支持。”





SBS 新闻曾向内政部寻求回应，但截稿时未获回覆。





同时，国会情报与安全联合委员会目前正审议澳大利亚安全情报组织对恐怖组织的定义方式。





澳大利亚安全情报组织警告指，新冠大流行使极端主义形势复杂化，包括来自相关外围组织的威胁不断增加。





然而，尽管与极右极端分子相关的事务处理占了澳大利亚安全情报组织约一半的人手及资源，但这些右翼团体仅占澳大利亚 29 个被官方取缔的恐怖组织其中之三。其余者包括25 个伊斯兰极端组织，如4个属阿尔盖达和7个属“伊斯兰国”的外围团体。



没有“完美平衡”

澳大利亚穆斯林倡导网络引述一名在阿德雷德被控恐怖活动罪的 15 岁穆斯林男童称，澳大利亚对国内极右组织的过于宽容，正对年轻穆斯林罪犯造成了差异对待。



“穆斯林青少年更有可能因在社交平台转发‘伊斯兰国’的资讯，而遭起诉策划恐怖主义阴谋。相比之下，发表白人至上主义资讯的青少年，或更常于从差异对待中获益。”





“这种根据意识形态，以不同方法处理被告的情况，将引起强烈的社区不满，尤其是穆斯林社区当下已因歧视和蔑视而造成创伤。”





维多利亚大学博士后研究员策米特（Andrew Zammit）也认为， 澳大利亚安全情报组织的“误导性”标签将极端主义活动框定为受宗教驱动，而不是“引用宗教语句引申的外围意识形态”。





策米特的研究重点是恐怖主义和安全问题。不过他表示，他对“政府以不平等方式取缔极端团体”这说法持怀疑态度，又称其对实际恐怖活动的影响“并不明确”。





策米特指：“在澳大利亚，被指控恐怖主义罪行的绝大多数穆斯林疑犯，并非被指控犯有与被取缔活动相关的罪行，因此禁止更多的极右组织不太可能显著改变被指控恐怖主义罪行的穆斯林和非穆斯林之间的平衡。”





虽然在禁止恐怖组织时应使用“一致的标准”，但策米特表示，重点不应放在意识形态之间有否“完美平衡”上。





“关键的问题应该针对该组织，例如该组织的恐怖主义记录是什麽？它是否实际施行了任何恐怖袭击？有多少次？澳大利亚与该组织有什么联系？”





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