不可能完成的任务？40年来澳洲成功寻获的人和物盘点

要点： 周三，澳大利亚搜索人员终寻获在西澳遗失的微小放射性胶囊；

有时，澳大利亚地貌和性质会给不同类型的搜索带来额外挑战；

有时，无意寻找都会有惊人的发现。

尽管想要找到一个比蓝莓还小的微小放射性胶囊的机会很渺茫，但当局还是设法寻获了这枚胶囊。该胶囊在西澳大利亚绵延1400公里的公路上被遗失了。





当卡车从西澳一个矿区想向珀斯运送时，这枚8毫米乘6毫米的胶囊不慎掉落，周三在纽曼镇南部终被寻获。





尽管这堪比“大海捞针”，但澳大利亚对于去寻找并寻获许多奇特的失物或者失踪的人并不陌生。



美国国家航空航天局的航天器

1979年7月12日凌晨，西澳大利亚州南部地区传来一声巨大的 “轰隆 ”声，并伴有天空中的光亮，引发了一场全球“寻宝”活动。





这场寻宝活动要搜寻的是美国发射的第一个空间实验室——“天空实验室”（Skylab）陨落的碎片。



Credit: Comstock Images 这个房子大小的空间站在地球上空盘旋了多年，在20世纪70年代由初运载火箭完成发射。美国国家航空航天局（NASA）随后研发了一架航天飞机，致力于将“天空实验室”推入更高的轨道。





在这之前，它曾被推离了轨道，航天局试图遥控指挥该空间站，希望如果它不可避免地陨落地球，能降落在带来危险最小的地方。





“天空实验室”的重返地球让全球议论纷纷，美国报纸《旧金山考察者》声称将为第一个带着碎片到达其办公室的人提供了一万美元的奖金。





《华盛顿邮报》在1979年7月9日报道，“最大和最重的碎片将从澳大利亚附近落入印度洋，这只会危及大量的鲸鱼。”





事实并非如此，因为人们现在知道，大部分的碎片都落在澳大利亚南部海岸的一个偏远小镇埃斯佩兰斯，进入金矿区，并沿纽拉伯（Nullarbor）向南澳方向坠落。





美国《时代周刊》报道说，“寻求碎片的人们乘坐吉普车、路虎车甚至包机冲进内陆地区。”





斯坦·桑顿（Stan Thornton），一位来自埃斯佩兰斯的17岁少年，在寻获到了陨落在他家屋顶的“天空实验室”碎片后，乘坐飞往旧金山的飞机，将一万美元的奖金收获囊中。



Parts of the first US space station, Skylab, which crashed to Earth near the town of Esperance are on display in the town's museum. Source: AAP / JAMES SHRIMPTON 14年后，该空间站的氧气罐在埃斯佩兰斯郊外的一个偏远农场被发现。



珠宝和乐透彩票

维州的一名男子不慎扔掉了妻子价值数千元的黄金首饰，这一事例证明快速采取行动是极其有效的。





这名被澳大利亚广播公司称为 “弗兰克”（Frank）的男子在1月份度假回来后发现自家冰箱的门没有关上，因此食物全部变质。随后他将冰箱里的所有食物一股脑扔进了垃圾桶。





然而，该地区的一位地方议员告诉澳大利亚广播公司，在这样做的时候，他将妻子的珠宝也存放在冰箱里的事实抛诸脑后。





还好，承包公司能够确定是哪辆卡车运走了弗兰克家的垃圾，正巧这辆卡车也还没有被清空。





他们把重达六到八吨的垃圾倒在弗兰克能够搜寻的地方，随后他找到了这些珠宝。





在2002年进行的一次类似但范围更广的搜索中，一名男子在卡尔古利-博尔德市（Kalgoorlie-Boulder）的垃圾堆中物寻找他丢失的乐透彩票。



One man had to get permission from his local council to search the tip for what he thought was a winning lottery ticket. Source: Getty / RyersonClark 这名男子坚信自己是中奖的150万澳元乐透彩票的主人。他声称自己不小心把彩票扔掉后，他获允在一部分垃圾堆中寻找。





在炎热的夏季花了大约四天时间搜索后，该男子最终承认失败。但另一个转折点是，那张中了150万澳元乐透的幸运者在大约在五个月后去领了奖。



迷失在沙漠中

大沙沙漠(Great Sandy Desert）是澳大利亚第二大沙漠，其干旱的气候和恶劣的条件使最坚强的旅行者也备受挑战。





但是在1999年，一位美国旅行者决定在沙漠中旅行，以 “测试他的精神”。





罗伯特·博古奇（Robert Bogucki ）试图骑自行车穿越沙漠，计划进行为期两周的旅行以 “测试他的精神”，但他没有告诉任何人他的具体计划。





在从西澳一个偏远的公路旅馆出发的两个多星期后，一组人发现被他遗弃的自行车，并向警方报警。





警方一经确认自行车属于博古奇后，就联系了他远在美国的父母。这对父母也没有儿子的消息——除了一张提到他要去沙漠的明信片之外——警方随后开始了大规模的搜寻。





尽管动用了大量的资源，但还是无法找到他，于是警方在一个多星期后暂停了搜索。





尽管博古奇的家人此后表示，他们相信儿子已经不幸遇难，但警方还是组织了由一个专业反应小组进行的私人搜索。



Few expected American, Robert Bogucki to be able to survive 43 days alone in the Great Sandy Desert but a news crew spotted him alive, by a water hole. Credit: ROBERT DUNCAN 在沙漠中呆了43天后，一个乘坐直升机的电视摄制组发现博古奇还活着。几周没有进食，12天没有喝水，并暴露在大自然中，他面容憔悴，体重下降了30公斤。





让专业的卫生专业人员感到惊讶的是，在经历了这样的磨难之后，他的情况并没有变得更糟。



回家的决心和卫星图像

在通过谷歌地球提供的卫星图像和一些珍贵记忆的帮助下，生活在澳大利亚的萨鲁·布莱尔利（ Saroo Brierley）成功找到了他的家乡，并最终找到了自己的生母。





布莱尔利先生从小就被霍巴特的一个家庭收养。他在印度加尔各答的街头走失后，一直生活在孤儿院里。这里离他在另一个国家的家有几千公里之遥。



Dev Patel in the 2016 film Lion and inset, Saroo and Sue Brierley. Source: Getty / Getty Images 在坐上了一列离家的火车后，布赖尔利迷路了。





通过计算他迷路时乘坐的火车的时间以及该火车的速度，布莱尔利创建了一个搜索半径，并通过谷歌地球搜索了他到达的车站以外的火车轨道。





电影《漫漫回家路》讲述了布莱尔利利用记忆中的线索和这种搜索方法，终于发现了熟悉的地方、他的家乡的故事。



一幅珍贵的17世纪画作

就在去年，新州蓝山的一座文物建筑的储藏室里有一个罕见的发现。





搜索人员无意找到这幅17世纪的荷兰画作。这幅画作是他们在修复伍德福德学院时发现的，该学院可以追溯到1830年代，归国家信托基金所有。





虽然不知道这幅有着400年历史的画作——它的价值可能高达500万澳元——如何出现在储藏室里的，但当它被发现时，画作上布满了层层污垢和灰尘。





专家们随后验证出画作是由Gerrit Willemz Heda创作的，并认为这可能是与他的父亲、著名的荷兰画家Willem Claesz Heda一起创作的。





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