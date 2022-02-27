慕尼黑安全会议 俄乌局势成重点议题

西方领导人在慕尼黑举行会议，讨论俄乌冲突的走势，这是欧洲自二战以来最严重的（武装）冲突。





美国副总统哈里斯（Kamala Harris）、法国总统马克龙（Emmanuel Macron）和德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）等人参加了为期三天的活动。





乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zeleneskyy）在会议上推动欧盟对俄乌局势作出迅速反应，并表示生命取决于此。





“关于扩大欧盟的谈判拖得越久，克里姆林宫给当时欧盟和俄罗斯之间的灰色地带带来的破坏力就越大”。





在乌克兰计划对俄罗斯进行最新的反攻之际，泽连斯基在他的视频讲话中传达了以下信息：





“勇气是我们所拥有的。有足够的勇气。不仅是在乌克兰，而且在我们整个胜利联盟中。联系应该变得更坚固”。



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乌克兰呼吁加快武器交付速度，这一诉求得到了德国总理肖尔茨和法国总统马克龙的支持。





德国总理肖尔茨表示，在这个时期，合作至关重要：





“我们在俄罗斯入侵乌克兰、发动可怕的侵略战争的时候走到一起，我们所有人在过去几周、几个月里做了大量工作，以确保乌克兰能够自卫，能够保护其主权和完整”。





他敦促盟国向乌克兰派遣坦克。





正如法国总统马克龙、德国总理肖尔茨和波兰领导人所说，欧洲的国防战略也是本次会议的议程之一。





“我们将在金融问题和国防工业方面进行合作，因为在这种情况下，我们三人都渴望在欧洲防务战略的框架内保护我们共同的欧洲，这是一个不与北约部队竞争但有助于北约部队的组成部分。通过我们非常强大的共同投资，联盟的东翼得到加强，这也证明了这一点”。



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三位领导人在安全会议期间举行了三边会议。





二十年首次，俄罗斯领导人没有被邀请参加慕尼黑安全会议。





但是，来自大约100个国家的约40位国家元首和政府代表都参加了会议——中国外交部长王毅也参加了本次会议。





但有关方面仍然担心，俄乌冲突可能招致新一轮冷战。





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