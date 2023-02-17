SBS早新闻（2023年2月18日）Play13:45 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.59MB) 选民登记所需身份证明放宽；维州录得默里河谷脑炎病例；新西兰飓风死亡人数继续上升；尼科尔斯之死涉事警察拒认罪。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORESBS晚新闻（2023年2月17日）澳中贸易关系如能进一步改善 澳洲哪些行业受益最大？网课难以为继：开学季 线上中国留学生的困境与挣扎【正在行动】您如何看待持续发酵的气球风波？分享Latest podcast episodes【萌宠乐园】猫薄荷？钓鱼竿？观鸟台？热浪来袭您要为猫咪做哪些准备SBS晚新闻（2023年2月17日）为何微软豪掷千金投资OpenAI？深度拆解ChatGPT背后公司的商业模式【国际新闻】乌克兰战争在怎样影响巴黎奥运会？