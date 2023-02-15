美国一周前称，发现用于情报收集的中国气球进入美国领空，此后美国军机用导弹将其击落。中国承认这个气球是中国的，但坚称其为民用，并强烈谴责美国击落气球的行为。





上周五至周日期间，在美国和加拿大上空，美国军方击落了三个不明飞行物。



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周一（2月13日），中国外交部发言人汪文斌在中国外交部记者会上表示，“仅去年以来，美方的高空气球未经中国相关部门批准，就十余次非法飞跃中国的领空。”





气球事件让中美关系更加紧张。此前，美国国务卿布林肯以气球事件是“不负责任的行为”为由，推迟了原定于2月5日到6日的访华行程。





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LISTEN TO 【正在行动】您如何看待持续发酵的气球风波？ SBS Chinese 15/02/2023 25:28 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。





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