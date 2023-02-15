网课叫停，返澳学生陷住房危机

INTERNATIONAL STUDENTS ARRIVAL

International students wear face masks as they arrive at Sydney Airport in Sydney. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

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由于中国教育部留学服务中心宣布不再认可网络学习的认证，预计约有4-5万留学生正在陆续回到澳大利亚的大学校园。这对澳洲的租房市场将会产生怎样的影响？

根据教育部留学服务中心1月28日发布的《关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告》，疫情期间的特殊认证规则将取消，对于2023年春季学期（南半球秋季学期）及以后仍采用远程方式学习（包括新入学和继续学习的情况）所获国（境）外文凭证书，中心将不再提供认证服务。这意味着大量在澳大利亚大学就读的中国学生必须返校学习。

根据The Australian《澳大利亚人报》的报道，这一政策的出台对于移民局签证审批部分和澳洲的租房市场来说都是一个很大的挑战。

本台记者海伦采访了澳洲Newstarsec纽星达教育移民墨尔本和塔斯马尼亚公司的主管、持牌的移民代理Kirk Yan以及PW房产中介Macquarie Park分部的高级销售经理Kevin Zhang，请他们就目前留学生返澳期间遇到的各种问题做了分析和解答。

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