1月28日，中国宣布不再认可在线远程学习所获得的学位。中国教育部留学服务中心表示：即2023年1月8日起仍在就读的学生，需要在第一学期返回其课程提供国参加线下面授。





如今，已然临近澳洲各大学的开学日期。从中留服新规定的颁布至今仅两周有余。如此短的时间，网课的学生们需要面对重新选课，办理签证，购买机票，以及寻找住房等一系列问题。每一步都充满了不确定性。与此同时，原本已步入正规的新一年计划，也将发生巨大改变。然而随着开学日期的临近，未返澳的学生们最终不得不做出针对性的选择。因为学校所提供的帮助始终有限，更多的是学生自己要面临政策改变所带来的诸多不确定影响。



就读于新南威尔士大学的Grace Lu是众多受政策影响的学生之一。她本可以按着原计划参加线上授课，于今年5月毕业后顺利进入一家中国中央直属的金融企业就职，如今，因为新政策的变化，考虑良久她不得不放弃这个前景可观的工作，临时购买机票赴澳。幸运的是两周时间让她安排妥当了签证，机票，以及住宿，尽管这是一笔不菲的支出。然而，返澳入学却是一个不得不向政策妥协的方案，学业困境仍然无法顺利解决。





同样来自新南威尔士大学的Jack Liu，临时的赴澳计划让他的工作难以持续。Jack如今是上海一家私募基金的合伙人，日常的工作内容需要大量的时间与基金管理人面谈。高强度工作的同时也有着可观的收入。Jack原定于5月份返澳参加本年度的第二学期线下课，在这之前的时间他早已安排好了工作内容。突如其来的改变迫使Jack尝试本行业鲜有的线上工作模式。新的工作模式与提前赴澳的计划ra你跟他蒙受可观数目的经济损失，但Jack仍然抱有乐观态度。



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相比于他们，来自悉尼大学的Ai更担忧的是临时购买机票与寻找住宿的困难。大学一方面在提供积极回应与配套措施，同时也仍然鼓励学生们尽量返澳参与到线下的校园生活。线上教育的质量与教学成果在后疫情时代已渐显颓势，尤其是对于有实践要求的专业而言。这一点，如今已经工作的悉尼注册整脊医师Kyrie Tie深有体会。



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在线远程教育的是非功过不能一言以蔽之，作为大流行背景下应运而生的产物有其时代特点。开学日期将近，留学生们的困境与挣扎仍在持续。





