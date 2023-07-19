【微声音】鲁滨逊漂流记现实版：坐船要带芥末和酱油

【微声音】鲁滨逊漂流记现实版：坐船要带芥末和酱油Play27:11Tim Shaddock and his dog Bella survived on raw fish and rainwater for three months. Source: Supplied / Nine News下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (24.88MB) 分享生活，分享快乐，欢迎收听给您带来海量信息和美丽心情的《微声音》。身兼数职，打工四年赚163万却遭网暴；学生调皮，遭家长投诉后被关单独教室8天。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook 和Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多【微声音】两分钟能干什么 散步顺手救一命【微声音】夫妻互认对方“有病”，医院：来，我都收！从工程师到矿车司机：在澳洲驾驶“变形金刚”是一种怎样的体验？分享Latest podcast episodes从工程师到矿车司机：在澳洲驾驶“变形金刚”是一种怎样的体验？SBS早新闻（7月20日）【正在行动】您如何看待议会原住民之声公投宣传册的内容？【圆桌健谈】如何制作营养全面的快手“白人饭”？专家为您支招