【微声音】两分钟能干什么 散步顺手救一命

【微声音】两分钟能干什么 散步顺手救一命Play28:09 Credit: Naman Mitruka下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (25.77MB) 分享生活，分享快乐，欢迎收听给您带来海量信息和美丽心情的《微声音》。澳大利亚博物馆将于今年11月开始持续到明年5月，展览埃及历史上最著名的法老拉美西斯二世的相关文物。深圳山姆会员店开业，山姆泡面桶已被炒至约400澳币一桶仍有消费者表示想要。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook 和Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻阅读更多【微声音】发家致富"新道路"澳洲103岁独居老人：在我心中我还年轻澳洲半数移民称汇款回祖籍国帮老家亲友脱贫分享Latest podcast episodesSBS早新闻（7月13日）“这是个真实的威胁”：澳参议院委员会就社交媒体进行外国干涉举行听证会SBS普通话晚新闻（12/07/2023）澳洲103岁独居老人：在我心中我还年轻