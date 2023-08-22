SBS一周要闻（2023年8月22日）

一项新报告指控沙特边防人员进行大规模屠杀





人权观察组织新发布的一份报告指控沙特边防部队在也门边境大规模杀害迁徙人员。报告称数百人被枪杀， 其中许多是穿越饱受战争蹂躏的也门到达沙特阿拉伯的埃塞俄比亚人 。沙特阿拉伯否认了所有的相关指控。





英国护士谋杀7名婴儿被叛终身监禁





英国首相苏纳克表示，他希望修改法律， 要求人们在被判刑时必须出庭。在英国护士莱比（Lucy Letby）拒绝出席她谋杀七名婴儿并试图杀害另外六名婴儿的量刑听证会后， 苏纳克发表了上述看法。法官判处莱比多项终身监禁刑期，这意味着她永远不会得到释放。





“土著语言和技术” 会议讨论土著语言保护





旨在探索如何促进和发展以社区为基础的土著语言的会议在达尔文召开。这场名为“土著语言和技术” 的会议吸引了国际学者以及全国各地重视和希望保护土著语言的人。会议希望通过制定一项保护和振兴战略来解决土著语言面临危机的问题。会议将持续到周五 ，也就是8月25日。





悉尼体育场新增壁画纪念澳洲女足Matildas





新南威尔士州州长柯民思宣布， 位于霍姆布什的悉尼奥林匹克体育场将新增一幅壁画， 以纪念澳洲女足玛蒂尔达（Matildas）。柯民思州长在塔龙加动物园宣布了这一消息。他同时还宣布， 一只获救的小鸭嘴兽将被命名为“玛蒂尔达”。





澳建筑业工人紧缺





澳大利亚建筑行业面临着熟练工人短缺的问题。建筑行业相关机构表示， 针对更年长工人的学徒培训可以解决该行业的技能短缺问题，但可能需要额外的支持。许多想要接受学徒培训的年长学员表示， 偏低的薪资打消了他们的工作申请意愿。



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澳人工受孕诊所受到指控





澳大利亚经营时间最长、 规模最大的一家人工受孕诊所被指控未经病人同意将婴儿胚胎用于科学研究。作为对试管婴儿中心Monash IVF Group集体诉讼的一部分，一份提交到维多利亚州最高法院的索赔声明称， 这一试管婴儿实验室还烧毁文件并伪造患者签名。Monash IVF Group正准备就这一指控为自己辩护。





科学家呼吁扩展南大洋的科研工作





来自世界各地的科学家呼吁各国政策制定者寻找解决方案， 以扩展在南大洋进行的紧迫的科研工作。





霍巴特南大洋观测系统相关人员在霍巴特举行了首次会议， 以应对长期以来缺乏有关南极海冰水平创纪录低位和海平面迅速上升原因数据的问题。专家表示，这种快速变化威胁着野生动物和全球粮食供应，并使气候变化影响的风险加大，因为南大洋通常吸收了流落到世界海洋中的大约40%的二氧化碳。





考拉保护组织呼吁政府采取行动保护考拉





主要的考拉保护组织呼吁政府立即采取行动，在9月份的“拯救考拉月”之前保护该物种。2020年的一项调查发现，到2050年，新南威尔士州的考拉将灭绝， 除非采取紧急行动解决近年来栖息地丧失、 疾病和气候灾害事件等问题。新南威尔士州自然保护委员会首席执行官芒福德（Jacqui Mumford） 呼吁澳大利亚人要求当地政府官员采取更多措施来拯救这些澳大利亚的标志性动物。





澳政府对特许经营经济的监管框架进行审查





澳大利亚政府宣布对支撑澳大利亚特许经营经济的监管框架进行审查 。它将调查《特许经营守则》的现状， 并寻找方法改善这个拥有1740亿澳元的行业。澳大利亚小企业和家族企业监察员比尔森 (Bruce Billson) 对这一审查表示欢迎。





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