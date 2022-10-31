SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】什么是大笑瑜伽？Play09:19SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.53MB)Published 1 November 2022 at 10:08amBy Lucy ChenSource: SBS 注册大笑瑜伽教练Sharon Gambrill女士不久前应邀来到SBS的办公室，带领员工们练习了一小时的大笑瑜伽。Published 1 November 2022 at 10:08amBy Lucy ChenSource: SBS大笑瑜伽（Laughter Yoga），是一种减压运动，据说是一名医生首创的运动形式。该活动除了让学员刻意地大笑之外，还结合瑜伽的传统呼吸、拍打身体和按摩手指等身体部位的技巧。READ MORE【健身课堂】：推着婴儿车去跑步健身课堂：退休华人Jack曲的徒步和露营生活健身课堂：瑜伽中的呼吸AdvertisementSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【现场说法】澳洲劳动法之推定解雇案例分析【现场说法】澳洲劳动法之推定解雇案例分析墨尔本杯：“让举国停下来”的赛马活动 也有人反对该赛事美国正准备在澳大利亚北领地部署B-52 轰炸机