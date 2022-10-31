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【健身课堂】什么是大笑瑜伽？

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Published 1 November 2022 at 10:08am
By Lucy Chen
Source: SBS

注册大笑瑜伽教练Sharon Gambrill女士不久前应邀来到SBS的办公室，带领员工们练习了一小时的大笑瑜伽。

Published 1 November 2022 at 10:08am
By Lucy Chen
Source: SBS
大笑瑜伽（Laughter Yoga），是一种减压运动，据说是一名医生首创的运动形式。

该活动除了让学员刻意地大笑之外，还结合瑜伽的传统呼吸、拍打身体和按摩手指等身体部位的技巧。
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