【安居澳洲】英国皇室在澳大利亚发挥了怎样的作用？

伊丽莎白二世女王于 2022 年 9 月 8 日去世，享年 96 岁，这引发了以下问题：





英国君主制在当代澳大利亚起到怎样的作用？





澳大利亚与英国君主制的关系是英国殖民历史的遗产。





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坎佩尔·罗德斯（Campbell Rhodes） 是位于堪培拉的澳大利亚民主博物馆的研究员。





“澳大利亚是作为英国的殖民地而建立的，因此它借鉴或沿用了许多英国的传统，包括在政府中。其中之一就是君主制。”





因此，英国国王或王后也是澳大利亚的国家元首。





伊丽莎白·亚历山德拉·玛丽温莎（Elizabeth Alexandra Mary Windsor）自1952年 2月开始统治以来，一直是英国和 14 个英联邦国家的女王。





伊丽莎白二世是英国历史上在位时间最长的君主。





她去世后，她的儿子查尔斯成为国王。他以查理三世国王的身份开始了他的统治。





英联邦所有国家都是拥有自己的法律和政府的主权国家。





澳大利亚共和国运动 (ARM) 全国主任桑迪·比亚尔（Sandy Biar）解释说，澳大利亚宪法概述了我们政府的结构和权力。



With the death of Queen Elizabeth II, her son Charles became King. He has begun his reign as King Charles III. Credit: Carl Court/AP/AAP Image

“澳大利亚有一部成文的宪法，它是管辖所有其他法律的法律，宪法中最高级别的人是英国女王或国王。是我们的国家元首。而且因为我们的国家元首住在世界的另一端，他们任命了一名澳大利亚代表，也就是总督。”

作为我们的君主，国王查理三世是澳大利亚的国家元首。因此，我们将澳大利亚称为“君主立宪制国家”，拉筹伯大学政治学名誉教授朱迪思·布雷特（Judith Brett）说。





“国家元首在某种意义上是一个仪式性的职位。他们没有行政权，而拥有行政权的是政府首脑。因此，代表国家统一的象征性国家元首与对竞争持开放态度的政府首脑是不同的。”





国王在澳大利亚由堪培拉总督和每个州的州长代表。 坎佩尔·罗德斯说，君主不直接参与澳大利亚的日常运作，也不再对澳大利亚的社会、经济或政府产生直接影响。





“但他们确实很感兴趣，并且非常了解澳大利亚的事务。这些天来，她更像是总理的顾问和知己，而不是任何有直接影响力的人。”





总督由女王或国王根据澳大利亚政府的建议任命。实际上，他们在澳大利亚担任王室的副手，始终以君主的名义根据民选政府的建议行事。





“曾几何时，他们是由英国政府任命的，但随着时间的推移，我们已经改变了这一点并不断发展，所以现在澳大利亚政府做出了对总督的任命。政府或内阁选择他们想要的人，这通常意味着总理选择他们想要的人，然后女王会批准任命。通常任期为五年，但该期限通常会延长。”





桑迪·比亚尔说，与君主一样，总督不参与政府的日常运作。



但他们确实负有重要责任。每次议会通过一项法律，每次我们要参加选举时，都需要得到代表的批准。 Sandy Biar, National Director of the Australian Republic Movement.

Queen Elizabeth II watches Tjapukai Aboriginal ceremonial fire performance near Cairns, 2002. Credit: Torsten Blackwood/AFP via Getty Images

1986 年，澳大利亚法案切断了英国和澳大利亚政府之间的最后官方联系，但君主除外。

在伊丽莎白二世女王统治期间，一些英国殖民地寻求独立并断绝了与君主制的联系。





最近一个独立的殖民地是11月宣布独立的巴巴多斯，现在全球只剩下15个英联邦国家。





很多人觉得澳大利亚已经体现了共和精神。来自澳大利亚共和运动的桑迪·比亚尔正在推动变革。



澳大利亚共和运动认为，与其让英国国王或王后成为我们国家的元首，不如让澳大利亚人选择一个澳大利亚人担任这个职务。我们相信这一点，因为像我们这样的独立国家的所有决定都是民主做出的，而且我们的代表将澳大利亚的利益放在首位，这是有道理的。 Sandy Biar of ARM

The Duke and Duchess of Cambridge visit Taronga Zoo, Sydney during their official 2014 tour to New Zealand and Australia Credit: Anthony Devlin/PA Images via Getty Images 此外，现任工党政府首次在澳大利亚任命马特·希思韦特 (Matt Thistlethwaite) 为共和国助理部长。





朱迪思·布雷特说，对英国君主制的感情也在发生变化。





随着众多名人访问澳大利亚，即使是围绕王室访问的热情也没有过去几十年那么强烈。





“我认为在 1950 年代初期，当年轻的伊丽莎白女王和菲利普亲王访问时，人们对君主制的感情非常高涨，那是在战后和大萧条刚结束的背景下，他们就像全球名人一样。而现在即使进行了更为频繁的访问，也不会产生同样的影响。”





如果澳大利亚要成为共和国，我们可以选择继续留在英联邦。例如，印度就是这样做的。 那么，共和国会是什么样子呢？





澳大利亚共和运动试图回答这个问题。





“因此，我们一直在向更广泛的澳大利亚公众咨询这会是什么样子，我们将在未来几个月内发布公告。”





ARM于2022年1月宣布了澳大利亚选择模式。它描述了需要对澳大利亚宪法进行哪些修改，以使国家元首由澳大利亚人民选举产生。





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