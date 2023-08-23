摄影师梁家源见闻：Winds of Nenadth文化节

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摄影师梁家源近日前往托雷斯海峡的Winds of Nenadth文化节进行拍摄。

来到这个非常边远的小岛，摄影师梁家源不仅拍摄到了这里独特的舞蹈和艺术，令他难忘的还包括目睹当地人聚集在一起，又一次地签署了Masig宣言，当地人多年前就提出了这个宣言。

与此同时，家源还去到澳大利亚有人居住的最北部岛屿Boigu岛，和这里的长老Uncle Pabai交谈良久。
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此前，多名托雷斯海峡原住民领导人就气候变化问题状告澳大利亚联邦政府。其中两位领导人表示，联邦政府未能降低碳排放让他们的社区成为气候变化的难民。长老Uncle Pabaih就是其中之一。

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