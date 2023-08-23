摄影师梁家源见闻：Winds of Nenadth文化节

来到这个非常边远的小岛，摄影师梁家源不仅拍摄到了这里独特的舞蹈和艺术，令他难忘的还包括目睹当地人聚集在一起，又一次地签署了Masig宣言，当地人多年前就提出了这个宣言。





与此同时，家源还去到澳大利亚有人居住的最北部岛屿Boigu岛，和这里的长老Uncle Pabai交谈良久。



此前，多名托雷斯海峡原住民领导人就气候变化问题状告澳大利亚联邦政府。其中两位领导人表示，联邦政府未能降低碳排放让他们的社区成为气候变化的难民。长老Uncle Pabaih就是其中之一。





点击音频收听详细内容





欢迎下载应用程序SBS Radio App，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。周一到周五晚请锁定电视35频道或登录SBS Ondemand收看SBS中文电视新闻。











