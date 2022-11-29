邊個澳洲城市榮膺「全球最友善城市」？

以美食及夜生活見稱的墨爾本，亦登上英國保險公司 William Russell 制作的最新「全球最友好城市名單」榜首。





墨爾本通常被稱為「有型之都」(Capital of Cool)，但居民的友善程度亦十分著名。 「全球最友好城市名單」的報告

而有關排行榜參考多項因素作出有關排名，例如居民幸福感、城市的安全性、LGBT+ 社群的包容程度、熱門景點及酒店的評價，而墨爾本獲總分6.06 的極高評價。



“墨爾本亦是一個具有前瞻性、快速發展的城市，更被公認為是一個完全開放、具包容性和有競爭力的城市，也十分歡迎LGBTQ+ 社群—他們通常是世界上最邊緣化的社群之一。 ” 「全球最友好城市名單」的報告

我們查看了墨爾本城市居民生活質量的數據，該市在滿分 10 分中獲得了令人印象深刻的 7.296 分。而根據評論網 Yelp的數據，墨爾本最吸引人的地方是維多利亞女王市場，共有 237 條評論。 「全球最友好城市名單」的報告





排名第二的是巴黎，評分為 5.99，第三至第五位則分別為維也納 (5.91)、馬德里 (5.76) 及布魯塞爾 (5.6)。





排名第六至第十位的是巴塞羅那（5.30）、倫敦（5.30）、哥本哈根（5.15）、台北（5.15）和紐約市（5.08）。



我們總共選取全球 23 個遊客最多的城市，並根據多項因素對他們進行排名，希望找出「最友好」的城市。而當中亦有城市，因沒有上述各項的完整數據、而並沒有被納入排名榜。 “我們總共選取全球 23 個遊客最多的城市，並根據多項因素對他們進行排名，希望找出「最友好」的城市。而當中亦有城市，因沒有上述各項的完整數據、而並沒有被納入排名榜。＂





與此同時，美國運通卡旅行社、根據 2019 年至 2022 年期間運通卡會員預訂旅遊項目的數量，發布其 2023 年全球十大熱門目的地名單—雪梨亦榜上有名。





其他上榜城市亦包括美國的佛羅里達礁島群 、胡士托（Woodstock）及佛蒙特（Vermont）、歐洲的哥本哈根、里斯本、巴黎、黑山和伊斯坦堡，美洲的墨西哥城、及太平洋島國斐濟的亞庫韋島（Yakuve Island）。





另一方面，Lonely Planet 還發布 2023 年「最佳旅行名單」，雪梨亦與其他29個城市一同上榜。但有關的名單並非單一名單，Lonely Planet 在包括在城市的美食、學習、旅行、放鬆及聯繫（Connection）等五大範疇上分別進行排名。





而雪梨與美國愛達荷州的博伊西、加納首都阿克拉、阿拉斯加、阿爾巴尼亞及南美洲的圭亞那一起，被列入最佳聯繫城市。





國際遊客在大流行期間錯過了澳洲，隨著旅遊人士正回歸澳洲，這也是一個以新方式與這座城市建立聯繫的機會。 Lonely Planet