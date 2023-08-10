內部文件揭雪梨11郊區將重新劃區 擬明年年中開發

根據《雪梨晨鋒報》報導，《雪梨晨鋒報》以信息自由法規取得一份文件，揭示雪梨有11個郊區，已經被列為州政府主導的重新劃分區域的優先項目，並可能在明年年中前準備進行大規模開發。





今年5月，新州州長柯民思（Chris Minns）要求其廳長尋找可用的公共土地，重新劃分區域以增加州內新房供應。





雖然審核仍在進行中，一個工作小組正在篩選初步土地，以決定應優先開發哪些地點，而文件顯示，對公共用地進行的初步審查發現有約3231個「潛在用地」可供開發，其中包括多個現有和曾經存在的精神病院和殘疾人士中心。





計劃重新開發的地點還包括Riverstone East發展的下一階段，或可建立3500套房屋，以及Macquarie Park發展可多達7650套新物業，還有Riverwood Estate、Orchard Hills、Marsden Park North，以及中央車站區域擬議的重建計劃中的850套公寓。





潛在開發地點之一，是佔地43公頃的Macquarie醫院，這佔地廣闊的精神病設施，位於North Ryde地鐵站不遠處的公園。





但報導中，Ryde市長Sarkis Yedelian堅持他不支持在該地區建房，因為該區已經很密集。





對於醫院的未來發展，新州衛生部向問題轉介規劃部門，當局表示政府仍在審計上進行「盡職調查」，。發言人又指「對於個別政府擁有的用地，尚未做出任何政府決策，我們將在未來提供更多信息」。





審計確定的其他潛在開發地點包括Tomaree Lodge，是Port Stephens海濱的前殘疾人士住宅中心，和 Stockton中心，是在Newcastle附近佔地84 公頃的前精神病院和殘疾人士中心，已在2020 年關閉。





有政府消息人士向《雪梨晨鋒報》透露，審核中還包括其他地點，例如在Lake Macquarie佔地1200公頃的前Morisset醫院。





文件亦有11個郊區列為重要重建項目，其重新劃分區將於明年年中前完成。





列表上包括Camellia、開發商希望政府在開發 10,000 套新住宅之前，先在此建設一個新的地鐵站，此外，亦包括Eveleigh、Parramatta North、West Schofields和St Leonards等地。





該名單還包括Newcastle附近的第12個郊區 Broadmeadow，此區因Newcastle議員Tim Crakanthorp捲入家族財產持有問題，而被無限期擱置。





內部簡報顯示，州屬企業Landcom是少數被通知篩選地點清單的公司之一，以決定哪些地點應優先用於住房。政府高層消息人士表示，這家州屬企業在潛在地開發地點方面可能會發揮重要作用。





土地和財產廳長Steve Kamper表示，盡職調查仍在進行中，但尋找新住房是政府的「首要任務」，土地審核已經找到數千個潛在的地點。盡職調查正在進行中，可用性、適用性和符合性檢查正將完成。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。