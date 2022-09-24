全澳中文朗誦比賽圓滿舉行 朗朗讀書聲展現文化傳承

第三十一屆全澳中文朗誦比賽今日（9月24日）在雪梨的麥覺理大學（Macquarie University）舉辦。今年有約1500名來自不同文化背景的學生參加，年齡介乎4至18歲不等。





今天清晨氣溫稍涼，但不少參賽學生一早抵達場地外開始練習。上午9時許，主辦方在大學禮堂舉辦開幕式，各界嘉賓和本地中文學校代表，以及老師、家長和學生們濟濟一堂。



辛勤練習中文朗誦的同學們，相信都想捧盃凱旋。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 紐修威中文教育理事會主席劉朱瑞貞（Jenny Lau）致辭表示，這些賽事自1990年起已成功舉辦逾三十年，但因應當局的防疫限制，過去兩年無法舉行，而今年也是到6月底才決定復辦，因此非常感謝各界支持及義工協助。





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她接受SBS中文訪問時提到，因為學生要開口朗誦，而且比賽場地人員密集，所以不少學校和家長仍然卻步，令今年報名人數較少。「往年人數有兩千多人，今年少了三份一，約千五人，但已比預期好很多。」



無論人數有多少，最重要是小朋友們有熱情、有期待去表現自己。

纽修威中文教育理事会主席刘朱瑞贞 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 麥覺理大學中國語言文化學科的陳慧（Shirley Chan）教授表示，她早於1997年已開始擔任比賽評審，而今年更聯同校方和紐修威中文教育理事會合作，提供優質環境和更多場地，令主辦方可以將往年兩日比賽縮為一日，更方便參賽者和工作人員。





她坦言新一代的華人的中文水平不同於以前的華人移民，但幸有「家長、社區和政府支持，中文教育一直蓬勃（發展）」。她又提到該校的中文課程一直廣受華人及非華人學生歡迎，因他們除了學到新的語言作為技能，也能更了解中國思想文化。



麥覺理大學中國語言文化學科的陳慧教授。 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 作為主禮嘉賓之一的麥覺理大學的語言文化學科主席Jane Hanley也表示，校方一直有透過這些文化活動聯繫本地社區，亦提供9種語言的課程來幫助學生、幫助澳洲聯繫全球。





新州上議員Scott Farlow代表多元文化廳長出席，表示很高興疫情後見到小朋友們再次參與文化活動。他說華人是澳洲社會的重要組成，這樣的朗誦比賽既可促進本地多元文化發展，又可加強社區的文化聯繫。





他向SBS中文表示，新州政府已撥款1000萬元支持本地的多元文化學校，特別是那些義務提供教育、向下一代傳承文化的社區語言學校，而當局亦繼續支持主流學校提供語言課程。



新州上議員Scott Farlow接受SBS中文訪問。 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 今年的全澳中文朗誦比賽與往年一樣，分為國語、粵語和非母語三大組別，每組別按年齡分組作賽。





香港移民Edward Shum夫婦帶一對子女來參加粵語組個人賽。受訪時已率先贏得小組冠軍的妹妹Kelly對結果感到「開心」，她希望學好中文，可在回港時和親戚聊天；而等待比賽的哥哥Hayden表示「好鍾意中文」，已充分練習，希望臨場不會緊張和失準。





媽媽表示兩兄妹在家練習得不錯，而Kelly得獎令一家人意外又開心，希望能鼓勵到孩子繼續學中文。她說家人相互之間也會說廣東話：「雖然移民來澳洲，但也想他們繼續用中文溝通。」



參賽的兩兄妹Hayden和Kelly及媽媽接受訪問。 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 中華文化學校校長林松和同樣獲得小組冠軍的得意弟子陶凱揚一起接受訪問。林松坦言疫情期間無法正常上堂，訓練新生朗誦頗有困難，不過該校已參賽11屆，所幸憑經驗和耐性每次都有所斬獲。





面對記者提問，陶凱揚小朋友非常腼腆而不願多言，但他應要求即場表演朗誦時，頓時雄渾有力、字正腔圓。林松也表示他比賽時表現非常好，令人滿意。



中華文化學校的學生陶凱揚贏得粵語組的小組冠軍。 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 中日混血兒Madelyn Matsushim在非母語組捧盃而歸。她說比賽時有點迷糊，但拿了亞軍應該表現還可以。她喜歡中國的節日和食物，但就覺得漢字很難學，要用圖畫配合來理解。





能講國粵雙語的媽媽Lily表示，中華文化博大精深，希望女兒能享受學習過程。她提到丈夫是日裔，因此女兒在家中是多語言交流，但現在年輕人傾向說英語，是否繼續學中文是他們的選擇，作為家長也會尊重。



中日混血兒Madelyn Matsushim和媽媽Lily。 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 今天下午天氣轉差，降起驟雨，但未影響同學們的比賽表現。





另一位參加非母語組的14歲參賽者Sarah Reimers是第一次參加比賽，以流利普通話接受訪問。她6歲便隨家人到上海，期間學習中文，直到三年前才回澳。





她說比賽時面對眾多陌生人非常緊張，不過她很喜歡她穿著比賽的這件中式旗袍。她說這是媽媽給她的，在中國時也常常穿著參加活動。



Credit: SBS Chinese/Ranky Law 中華文化學校的同學們，在團體賽開始之前聲情並茂地練習準備。 Credit: SBS Chinese/Ranky Law 2022年全澳中文朗誦比賽經過一整天的比賽後，各組別的小組均決出了三甲和優勝獎。劉朱瑞貞表示，樂見社區中文學校發展和主流學校教授中文課程，如HSC亦有中文科目考試，這有賴社會各界、老師和政府支持。





但她也指出，中文教育在澳洲面臨不少困難，包括土生華人學習中文意願不高、學校課餘活動擠壓第二語言的學習時間、學校教師人手不足、主辦中文教育的參與者年齡漸長等。



SBS在比賽場外擺設攤位，免費的攝影服務和紀念品廣受家長和師生歡迎。 Credit: SBS Chinese/Winmas Yu SBS中文作為今屆全澳中文朗誦比賽的贊助機構，今日也在麥覺理大學現場擺設攤位，提供免費攝影和派發小禮品。





不少家長、老師帶著同學們在SBS攤位攝影留念，記錄下參與中文學習漫長過程中的美好一刻。

