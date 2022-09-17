男子試圖衝向女王靈柩被捕 碧咸等候13小時為見英女王

其中一名目擊者霍蘭德（Tracey Holland）表示，他們等了 15 個小時才能進入西敏廳，而今次事件破壞了他們向女王表達的敬意。





霍蘭德說：『當時有一名七歲小童正向女王致敬並想看看棺木上的皇冠，但有人突然將他推開並跑到靈柩前，並試圖把靈柩上的王室旗幟拉下，之後我的侄女亦被警方推開並拘捕了那名男子。』





早前英國國王查理斯三世與其三名弟妹在西敏廳內參與亡母、已故女王伊利沙伯二世的守靈儀式。他們均穿上軍服各自站在靈柩四側，垂低頭默禱，大約15分鐘後離開。





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至於伊利沙伯二世的孫，包括王儲威廉和弟弟哈里王子則會在當地星期六晚參與守靈儀式，其中已經卸下王室職務的哈里王子屆時亦可以身穿軍服守靈。





另外，澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 、其伴侶海頓 (Jodie Haydon) 及總督赫利（David Hurley）經已抵達倫敦，準備參加星期一英女王伊利沙白二世的喪禮。





他亦在位於倫敦市中心白金漢宮附近的一個公園（ Green Park） 的澳洲國旗附近放置了鮮花。





艾巴尼斯表示，很榮幸能在代表澳洲參加喪禮。而他在喪禮舉行前將與其他世界領查及英皇查理斯三世會面。





他說，來倫敦是為了紀念英女王的一生。





艾巴尼斯表示：『我們可以很清楚在我們周圍看到英國人是如何愛戴伊利沙伯女王陛下，當然還有澳洲和英聯邦的人。』





艾巴尼斯將在西敏廳瞻仰女王的靈柩，並在蘭開斯特宮簽署官方弔唁冊，之後會在白金漢宮與國王查理斯三世進行簡短的會面。





同時， 仍然有大批民眾繼續排隊等候進入西敏廳瞻仰靈柩。由於人數過多，當局一度在星期五早上暫時截龍，到下午較後時間才恢復給民眾排隊，並預計等候時間將會超過24小時。





其中排隊進入西敏廳瞻仰靈柩的亦包括英格蘭足球代表隊前隊長碧咸，他輪候了約13小時才能拿進入西敏廳瞻仰靈柩，據一些報道指，他曾一度感觸落淚。同時，亦報道指前首相文翠珊早前亦與公眾人士一同排隊輪候瞻仰。





英女王的喪禮將於澳洲東部標準時間星期一晚上8時舉行。





