阿根廷發現不明神秘肺炎 至少三人死亡

位於阿根廷西北部圖庫曼省的公共衛生廳長魯伊斯（Luis Medina Ruiz）表示，當地有一名 70 歲患者因此而死亡，同時，他亦證實有 8名在醫療機構工作的員工出現症狀，已知的症狀包括發燒、身體疼痛和呼吸急促。其中兩名通過肺部 X 光診斷證實感染呼吸道疾病的醫護人員於 8 月 29 日至 31 日期間死亡。





世界衛生組織和歐洲疾控中心表示，正監察在當地這個「不知道根源的肺炎」。由於經化驗室的化驗後排除患者是感染了新冠肺炎、流感、軍團症和漢坦病毒（Hantavirus）， 所以暫時未能確定患者是受到那些病毒的感染。而有關樣本亦已經送往首都布宜諾斯艾利斯的馬爾布蘭研究所（Malbran Institute）進行進一步調查。





魯伊斯說：『這些患者的共同之處是出現嚴重的呼吸系統疾病，伴有兩側肺部出現肺炎，並且X光圖像與新冠肺炎非常相似，但這個可能性已經被排除。』





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所有病例都與圖庫曼省西北部的一間私人診所有關聯。當局又表示，他們亦會檢查該診所的供水系統和測試其空調，以確定是否是引致感染的原因。





魯伊斯說：『至於該名70 歲死者是因膽囊問題住院並接受手術。之後亦再做了兩次手術。然後便發現她出現了一種傳染性肺部疾病，而其出現症狀的日期與其他患者出現症狀的日期吻合，大約在 8 月 20 日。』





他補充說：『雖然目前仍然不清楚誰是先出現症狀，但現時懷疑這名病人是「零號患者」。』





當局表示，他們最早是在 8 月 18 日至 22 日之間收到有關這種神秘疾病的症狀報告。





魯伊斯說，定期洗手、戴口罩和保持社交距離有助於遏制病毒傳播的風險。而當局亦經已將該診所隔離 7 天，以研究疫情的起源。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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