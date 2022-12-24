【係愛呀！】維州老師按小朋友畫作縫製公仔做聖誕禮物

墨爾本北區一間學校有老師為22位學生送上了別出心裁的聖誕禮物。





6歲的學前班學生Kit在兩個月的課堂上被要求畫一隻自己想像中的怪獸時，沒想過怪獸會「成真」。他把自己創作的這隻黃綠黑色相間的「毛毛蟲怪獸」命名為GooGoo，並在紙上簽上自己的大名。





讓全班同學驚喜的是，他們收到了老師送的聖誕禮物，正是自己所畫的怪獸的毛公仔。





Kit的媽媽Michelle向SBS新聞表示，兒子收到禮物後非常非常興奮，覺得老師非常愛他們。「他告訴我，『我愛我的怪獸，我現在要記住我的學前班和我的老師。』」



怪獸「GooGoo」真係存在㗎！ Source: Twitter 家長Reid Parker的兒子Oscar也收到禮物，他把畫作和毛公仔對著拍照放到家長群組後，大家紛紛傳上自己孩子的作品和老師的禮物。





經過大家同意後，他把照片上載到社交網站，對老師表示感激。沒想到貼文火速熱爆全球，吸引超過400萬次觀看和10萬個點讚。





「孩子們非常喜歡。我們準備回新西蘭過聖誕，會帶上這個尚未取名的玩具。這顯然是一隻鐮刀龍，Oscar最近在《侏羅紀公園》（電影）看到的。」



兩位家長都很感謝老師用私人時間來製作這些毛公仔。「她花自己的時間，自己的錢；這不在教綱裡。」





Reid表示，他聽說老師之前也有為學生縫製公仔。「在封城時，她甚至踩單車去每個孩子的家（送公仔）。」





他直言，這就是教師值得更高工資的原因。「老師是我們的孩子花費一半時間在一起的人。他們幫助人們養育孩子，無數人的故事都把自己的成功歸功於鼓舞人心的老師們。」





SBS新聞嘗試接觸該名老師，但她抱持低調，僅表示對大家的支持「非常感謝」。

