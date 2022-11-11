【警告！】雷暴哮喘大爆發 一文看清成因症狀

重點： 維州已對某些地區發出流行性雷暴哮喘警告。

當局敦促有哮喘或有花粉症的人留在室內。

印度、斯里蘭卡和東南亞裔人被認為是高危人群。

在當局發佈雷暴哮喘警告後，維州部分地區的哮喘或花粉症患者被敦促留在室內。





維州首席衛生官於周四對該州西北部的 Mallee 和 Wimmera 地區發佈了流行性雷暴哮喘的「高」預測，代表出現雷暴哮喘的可能性增加。





雷暴哮喘是一種潛在的危險疾病，於2016 年在墨爾本造成 10 人死亡。來自印度、斯里蘭卡和東南亞裔人被認為是該疾病的高危人群。於2016 年，有 39% 的醫院求診和入院病例均來自這些群體。



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雷暴哮喘是如何發生的？

流行性雷暴哮喘是指大量人群在短時間內突然出現哮喘症狀。它被認為是由高水平的草花粉觸發的，在某種類型的雷暴期間，這些花粉會爆裂並釋放出微小的顆粒。





流行性雷暴哮喘可能會影響維州、坎培拉和周邊地區的居民，以及新州中部地區的居民，包括 Wagga Wagga、Dubbo 和最北部的 Tamworth。





氣象局與州當局密切合作，預測流行性雷暴哮喘事件的風險。



高草花粉水平和某種類型的雷暴會引發雷暴哮喘事件。 Source: AAP / Twitter/Celicajim

你怎麼知道你是否有風險？

2016 年雷暴哮喘事件後的研究發現，許多沒有診斷出哮喘，但對草花粉敏感的人也可能出現呼吸道症狀。





這可能包括患有花粉症（有或沒有已知哮喘）的人，因為他們通常對草花粉敏感。有哮喘病史或對草花粉敏感的人通常也處於危險之中。





症狀可能感覺像：



突然呼吸困難

胸部緊繃

喘息

咳嗽

無法用完整的句子說話

兒童的症狀可能包括疲勞、易怒、抱怨肚子痛，以及呼吸時胸部和喉嚨周圍出現像被吸吮般的動作。





症狀可能會突然出現，必須立即使用哮喘舒壓噴槍進行治療。





對於花粉症患者，向臨床免疫學家求醫可以幫助弄清楚是甚麼引發了有關症狀反應，這對於了解他們是否容易患上雷暴哮喘非常重要。其他過敏原可能包括塵蟎、貓皮屑或真菌孢子。





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在警告期間我們應該怎樣做？

澳洲哮喘協會建議民眾在雷暴來臨前、期間和之後關好門窗並留在室內。哮喘患者應常補緩解症狀藥物。





要治療哮喘症狀，請立即施展急救，如果症狀沒有好轉或開始惡化，請致電000尋求幫助。





下面是藍色/灰色哮喘藥物的哮喘急救步驟：





1. 將患者坐直





2. 分別吹四次藍色/灰色的哮喘舒壓噴槍





3. 等待四分鐘





4. 重複





5. 如果沒有改善，撥打000





6. 繼續每四分鐘分別吹四次藍色/灰色哮喘舒壓噴槍，直到救護車到達。







