SBS廣東話節目其他收聽方法 【雷暴哮喘足以致命】你準備好預防措施了嗎？Play09:48SBS廣東話節目其他收聽方法 專家警告患有哮喘的國民要為雷暴哮喘做好準備。下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.97MB)Published 27 October 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS 最近維州政府發出警高，告誡市民在初夏季節時，要準備好【雷暴哮喘】隨時來襲。 那麽，什麽是【雷暴哮喘】？ 我們應如何防備？這個病症與我們一般認知的花粉症及敏感症有什麽關係？發病時，為何它足以致人於死地？在今期的【健康快樂人】環節，宋慶勤邀請李超浩副教授解答以上的問題。Published 27 October 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS更多内容【新冠變種】威脅北半球冬天？【膽固醇】與中風 如何扯上關係？【遺傳性高膽固醇】有得醫嗎?Advertisement瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美國業績一般 市場走勢反覆SBS 新聞簡報（10月26日）【疫苗快報】ATAGI批准輝瑞疫苗為5至11歲高風險兒童加強劑（10月26日）公寓單位升幅超越獨立屋 有望主導投資市場？