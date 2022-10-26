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【雷暴哮喘足以致命】你準備好預防措施了嗎？

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專家警告患有哮喘的國民要為雷暴哮喘做好準備。

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Published 27 October 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

最近維州政府發出警高，告誡市民在初夏季節時，要準備好【雷暴哮喘】隨時來襲。 那麽，什麽是【雷暴哮喘】？ 我們應如何防備？這個病症與我們一般認知的花粉症及敏感症有什麽關係？發病時，為何它足以致人於死地？在今期的【健康快樂人】環節，宋慶勤邀請李超浩副教授解答以上的問題。

Published 27 October 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
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