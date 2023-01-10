美智庫預計中國若出兵攻台將慘敗

該中心認為有關推演是必要的，因為之前由政府和私人戰爭模擬所做的推演是過於狹隘或透明度不高，未能讓公眾和決策者真實了解台海衝突究竟可能會如何發展。





負責今次推演的其中一名人士坎西安（Mark Cancian）說：『現時並沒有一些非機密的戰爭遊戲可以了解美中衝突。』





該組織進行了24次戰況推演，大部分結果預測美國海軍在歷時三周的作戰中，至少有兩艘航空母艦將葬身太平洋，損失10至20艘大型水面作戰艦艇，並有約3,200名士兵陣亡，相當於美軍在伊拉克及阿富汗作戰20年的一半陣亡人數。





至於解放軍則會有約1萬名士兵陣亡、海軍亦會潰不成軍。 另外亦會損失戰機達155架和138艘艦艇，並有數以萬計士兵成為戰俘。





報告又指，台灣軍隊雖未被摧毀，但仍將遭受重擊，包括會有約3,500人陣亡，全部26艘驅逐艦、巡防艦都會被擊沉。





如果日本亦會參戰的話，則會損失超過100架戰機、26艘軍艦，本土所有美軍基地都遭解放軍打擊。





報告又指，推演中的美國盟軍必須具有以下4個條件才能阻止中國最終控制台灣：包括台灣陸軍遏制中國軍隊搶灘；美軍能使用駐日基地作戰；美軍擁有遠程反艦導彈，從遠處集中攻擊解放軍海軍以及美國須在武統前全面武裝台灣，且能即時回應任何衝突。





報告又建議美國立即強化位於日本與關島的美軍基地，抵擋中國導彈，在海軍引進體形更小及難以被擊中的艦艇，並應優先建造潛艇、打造轟炸機產能，和生產更廉價的戰機。





不過，研究中心表示，不希望報告被解讀為台海戰爭極有可能發生，他們亦相信，中國領導層仍然很可能對台採取外交孤立的策略。因為這樣的軍事行動將立即擾亂中國經濟賴以生存的進出口工業，而中斷有關貿易，將可能導致中國經濟在短期內崩潰。



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