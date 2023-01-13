【13號撞正周五】「黑色星期五」不祥之名從何來？

要點： 「黑色星期五」所指的是每月第 13 日剛好是星期五。

西方文化傾向認為這一天不吉利，但其起源一直存在爭議。

有研究指出，這一天並不比其他任何一日更不幸，但「不祥」的概念卻影響著人們的行為。

「黑色星期五」是西方文化中最大名鼎鼎的迷信故事之一，總會讓人們有種不祥不幸的觀感。





只要公曆中每月的第 13 天剛巧是星期五，好一些人就會認為這天不祥。





有專門研究恐懼症的心理治療師甚至創造了術語「Paraskevidekatriaphobia」，形容人們對這一天的非理性恐慌。





梅鐸大學（Murdoch University）研究員斯特嘉絲（Dr Kylie Sturgess）博士指出，所謂「黑色星期五」的講法，多年以來一直極富爭議，人們對其起源、「不祥」的原因，以及是否應該害怕和避諱，一直爭論不休。



「黑色星期五」起源

斯特嘉絲博士解釋，根據公曆的結構劃分，其實每年至少會有一個星期五出現於該月的第 13 日，有時會多達三個。以今年為例，則會於 1 月和 10 月出現。





她說，西方文化傾向認為這一天不吉利。而且，其起源是有爭議的，更隨著時間的推移不斷演變。





斯特嘉絲博士向 SBS 新聞表示：「如果說『黑色星期五』有一樣講法是大家都認同的，那就是很多人對其為何它不祥，往往各持己見。」





日耳曼傳說（Teutonic legend）是一種以古日耳曼人和北歐民間宗教為基礎的神話。在這傳說，邪神洛基（Loki） 參加了一個 12 眾神的晚宴，他成為晚宴上的第 13 個神。洛基在席間迷惑諸神，並將他們殺害。





而基督教傳統中，最後的晚餐有 13 位參與者 — 耶穌基督和他的門徒，據說這是在耶穌受難日受難之前舉行的。



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然而，並非所有文化或宗教都認為 13 號星期五屬於不祥。





根據印度教曆法，每月第 13 天被稱為「Trayodashi」，信眾會在這天崇拜濕婆神。濕婆神是印度教三巨頭中的第三神祗。





又例如，在希臘和西班牙語國家中，不祥的 13 日是在星期二；而在意大利，「黑色星期五」卻是在每月 17 日。





斯特嘉絲指，時至今日，在美國恐怖電影的大行其道下，「黑色星期五」正隨流行文化不斷推廣。



研究證明了甚麼？

近年來，英國和歐洲的研究人員圍繞所謂 「黑色星期五」，進行了一系列研究，以了解人們的健康、行為和迷信思想的聯繫。





有研究著眼於比較倫敦某地區在「普通星期五」和「黑色星期五」的交通事故率。研究發現，儘管於「黑色星期五」路上的司機有所減少，但當日入院人數卻的確顯著增加了。





但研究員提醒，需要更多、更大量的樣本數據，才能得出結論。而且當中更可能涉及其他「未被識別的因素」，例如駕駛習慣和事故率等。



收聽節目 【當13號遇上星期五】笑談「黑色星期五」 SBS Chinese 12/01/2023 05:51 Play

多個不同的英國研究，從 2021年起的收集了在「黑色星期五」間於大型醫院值班的醫生的工作數據，並將之與「普通星期五」比較。結果發現兩者並無顯著差異，因而能推斷「『黑色星期五』的手術室並沒有比其他任何星期五更繁忙」。



Based on the Gregorian calendar, there is always at least one Friday the 13th every year and sometimes up to three. Source: Getty / Stockbyte 儘管有一項研究發現，芬蘭女司機在當天的車禍略有增加，但研究人員表示，這「很大程度是因迷信而引致的不安」。其後續研究更得出結論，「黑色星期五」更容易有交通意外的說法並無十足的證據支持。他們更傾向認為「因迷信而疑神疑鬼」可能在影響著人們。





斯特嘉絲強調，這些證據「確實表明了『黑色星期五』並不比其他任何一天都不幸。」





「總的來說，我們可以討論的是人們在這一天的行為習慣，以及他們是否會受到這不祥觀念的影響。」



結論 — 我們應如何對待「黑色星期五」？

斯特嘉絲說，在這樣的一天感到不安並非罕見。





「迷信這件事一直都非常流行、也很普遍。事實上，焦慮不安也很常見，但我們不應讓它控制你的生活。」





「因此，如果你這今天感到有點焦慮，請記住，這與其他任何一天其實並無不同。」



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